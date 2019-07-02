Buzdolabındaki kötü koku nasıl giderilir?

Buzdolabında zaman zaman oluşan kokulardan şikayetçi olmayan yoktur herhalde.
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Buzdolabında zaman zaman oluşan kokulardan şikayetçi olmayan yoktur herhalde. Yiyeceklerimizi sağlıklı ve güvenli bir şekilde sakladığımız buzdolaplarımızdan bazen yanlış kullanım sonucu hoş olmayan kötü kokular yükselmeye başlayabilir.
: Fotoğraflar: Alamy, ingimage, Pexel, Pixabay
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Buzdolabında kötü koku neden oluşur?
Eğer rutin bir düzende buzdolabınızı temizlemezseniz ve haddinden fazla doldurursanız buzdolabı koku yapmaya başlar.
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Ayrıca üzeri örtülmeden açık bir şekilde muhafaza edilen yiyecekler de buzdolabında koku yapar. Tüm bu hatalar buzdolabının performansını da etkiler.
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Peki, buzdolabındaki kötü koku oluşmaması için ne yapabiliriz?
Buzdolabı temizliği, yiyecekleri muhafaza etme konusunda büyük önem taşır. Buzdolabınızı düzenli olarak temizleyerek kötü kokuları önleyebilirsiniz.
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Meyve ve sebzelerin yıkanmaması gerekir. Çünkü çürüme işlemi meyve ve sebzelerin yıkanmasından sonra çabuk gerçekleşir.
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Buzdolabınızda kötü koku oluşmasını önlemek için hava filtresi de kullanabilirsiniz.
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Gıdaları saklarken bilinçli olmaya özen gösterin. Yemekleri üstü açık bir şekilde buzdolabına koymayın.
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Buzdolabı poşeti ve saklama kaplarını kullanın.
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Buzdolabının kolay çıkarılabilen parçalarını karbonatlı ya da sirkeli suyla belli aralıklarla yıkayın.
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Sirke ve su buzdolabınızın yüzeyini temizlemek için doğal bir yöntemdir.
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Yiyecekleri buzdolabındaki bölümlerin görevlerine göre yerleştirmeye özen gösterin, gelişi güzel yerlerine koymayın. Kahvaltılıklar üst rafta sebze ve meyveleri ise sebzelik bölümünde saklayın.
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Buzdolabınızı sık ve düzenli olarak temizleyin.
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Buzdolabında oluşan kötü kokulardan kurtulmak için ne yapmak gerekir?
Limonu kesip dilimlerini buzdolabında bekletirseniz bir müddet sonra kötü kokuları içine çekecektir.
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Karbonatı açık bir şekilde bir kabın içinde buzdolabına koyarsanız kokuyu hızlıca emecektir.
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Kahveyi bir kaba koyarak buzdolabının katlarına yerleştirebilirsiniz. Kotu kokuları hızla yok edecektir.Kavun kabuklarının koku emici özelliği buzdolabınızdaki kötü kokulardan kurtulmanıza yardımcı olabilir.Son olarak bir bardak sütü üstü açık bir şekilde buzdolabına koyarsanız da kötü kokulara veda edebilirsiniz.
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Kavun kabuklarının koku emici özelliği buzdolabınızdaki kötü kokulardan kurtulmanıza yardımcı olabilir.
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Gazete kağıdı da kötü kokuları emer. Birkaç gazete yaprağını kağıdını buruşturup dolabın içinde tutabilirsiniz.
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Son olarak bir bardak sütü üstü açık bir şekilde buzdolabına koyarsanız da kötü kokulara veda edebilirsiniz.