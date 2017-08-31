Buz kalıbının bilmediğiniz 16 kullanım alanı

İşte buz kalıplarının şimdiye kadar tahmin etmediğiniz kullanım alanları…
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1
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Yaz aylarında bizi ferahlatan buz kalıpları yalnızca suyu muhafaza etmeyecek, en akla gelmeyecek şekilde hem hayatımızı kolaylaştıracak hem de şaşırtacak. İşte buz kalıplarının şimdiye kadar tahmin etmediğiniz kullanım alanları…
2
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Et, tavuk ve sebze suları
Et, tavuk ve sebze sularını daha sonra kullanabilmek için buz kalıplarını koyarak saklayabilirsiniz.
3
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Limon ve nane
Doğranmış limonlarınızı ve naneyi buz kalıplarına koyduğunuzda ileride limonata, smoothie ya da detoks suyu yaparken kullanabilirsiniz.
4
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Tereyağı
Tereyağını buz kalıplarına sığacak şekilde kesin. Böylece tereyağını pratik bir şekilde yemeklerde, soslarda ya da pastalarınızda kullanabilirsiniz.
5
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Domates salçası
Bozulmaya yakın olan domates salçasını buz kalıplarında dondurarak ömrünü uzatabilirsiniz.
6
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Sebze
Zeytinyağıyla birlikte dilediğiniz tüm sebzeleri buz küplerine dönüştürebilir, yemeklerde kullanabilirsiniz.
7
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Kurabiye
Kurabiye hamurlarını buz kalıpları içinde dondurarak ileride kullanıma hazır hale getirebilirsiniz.
8
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Meyve suyu
Smoothie yaparken fazla kalan içeceklerinizi buz kalıbına koyarak dondurabilir, bir sonraki tarifinizde kullanabilirsiniz.
9
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Karamel
Karamel küpleri yapıp üzerine bir de çikolata sos ekleyerek muhteşem bir ziyafet çekebilirsiniz.
10
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Kırmızı şarap
Artan şarabınızı buz kalıplarına koyun ve bekletin.
11
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Yoğurt
Bozulmak üzere olan yoğurdunuzu buz kalıplarına koyarak ömrünü uzatabilirsiniz.
12
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Kahve
Kahvenizi buz küplerinde dondurarak kendi soğuk kahvenizi hazırlayabilirsiniz.
13
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Aloe Vera
Aloe verayı dondurarak istediğiniz zaman vücut ve cilt bakımı için kullanabilirsiniz.
14
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Çikolata ve çilek
Çikolata ve çilekleri bir bütün halinde koyduğunu buz kalıplarından canınız çektiğinde çıkarıp yiyebilirsiniz.
15
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Dondurma
Dondurma kutusunu tek seferde yemek yerine buz kalıplarına koyarak tadını çıkartarak yiyebilirsiniz.
16
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Muz dondurması
Muzu çikolata ile doğrayıp buz kalıplarına koyarsanız kendi dondurmanızı elde etmiş olursunuz.