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Hürriyet
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Nasil Yapilir

Buz kalıbının bilmediğiniz 16 kullanım alanı

İşte buz kalıplarının şimdiye kadar tahmin etmediğiniz kullanım alanları…

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Yaz aylarında bizi ferahlatan buz kalıpları yalnızca suyu muhafaza etmeyecek, en akla gelmeyecek şekilde hem hayatımızı kolaylaştıracak hem de şaşırtacak. İşte buz kalıplarının şimdiye kadar tahmin etmediğiniz kullanım alanları…

2Et, tavuk ve sebze suları
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Et, tavuk ve sebze suları

Et, tavuk ve sebze sularını daha sonra kullanabilmek için buz kalıplarını koyarak saklayabilirsiniz.

3Limon ve nane
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Limon ve nane

Doğranmış limonlarınızı ve naneyi buz kalıplarına koyduğunuzda ileride limonata, smoothie ya da detoks suyu yaparken kullanabilirsiniz.

4Tereyağı
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Tereyağı

Tereyağını buz kalıplarına sığacak şekilde kesin. Böylece tereyağını pratik bir şekilde yemeklerde, soslarda ya da pastalarınızda kullanabilirsiniz.

5Domates salçası
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Domates salçası

Bozulmaya yakın olan domates salçasını buz kalıplarında dondurarak ömrünü uzatabilirsiniz.

6Sebze
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Sebze

Zeytinyağıyla birlikte dilediğiniz tüm sebzeleri buz küplerine dönüştürebilir, yemeklerde kullanabilirsiniz.

7Kurabiye
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Kurabiye

Kurabiye hamurlarını buz kalıpları içinde dondurarak ileride kullanıma hazır hale getirebilirsiniz.

8Meyve suyu
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Meyve suyu

Smoothie yaparken fazla kalan içeceklerinizi buz kalıbına koyarak dondurabilir, bir sonraki tarifinizde kullanabilirsiniz.

9Karamel
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Karamel

Karamel küpleri yapıp üzerine bir de çikolata sos ekleyerek muhteşem bir ziyafet çekebilirsiniz.

10Kırmızı şarap
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Kırmızı şarap

Artan şarabınızı buz kalıplarına koyun ve bekletin.

11Yoğurt
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Yoğurt

Bozulmak üzere olan yoğurdunuzu buz kalıplarına koyarak ömrünü uzatabilirsiniz.

12Kahve
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Kahve

Kahvenizi buz küplerinde dondurarak kendi soğuk kahvenizi hazırlayabilirsiniz.

13Aloe Vera
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Aloe Vera

Aloe verayı dondurarak istediğiniz zaman vücut ve cilt bakımı için kullanabilirsiniz.

14Çikolata ve çilek
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Çikolata ve çilek

Çikolata ve çilekleri bir bütün halinde koyduğunu buz kalıplarından canınız çektiğinde çıkarıp yiyebilirsiniz.

15Dondurma
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Dondurma

Dondurma kutusunu tek seferde yemek yerine buz kalıplarına koyarak tadını çıkartarak yiyebilirsiniz.

16Muz dondurması
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Muz dondurması

Muzu çikolata ile doğrayıp buz kalıplarına koyarsanız kendi dondurmanızı elde etmiş olursunuz.

17Cheesecake
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Cheesecake

Dondurulmuş cheesecake lokmaları yapabilirsiniz.

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