Bunları ye, doktoru unut! İşte uzman tavsiyesi süper besinlerin listesi…

Önemli olan uzun yaşamak mı yoksa sağlıklı ve kaliteli yaşamak mı? Aslında insan sağlıklı olduğu sürece ve keyfini çıkarabildiği kadar yaşıyor hayatta. Sağlığın kıymetini bilenlerden ve ‘sağlığıma sağlık katmak için neler yemeliyim’ diye düşünenlerdenseniz Diyetisyen Deniz Zünbülcan’ın süper besin listesine mutlaka göz atın.