Bunları ye, doktoru unut! İşte uzman tavsiyesi süper besinlerin listesi…
Sağlığın kıymetini bilenlerden ve ‘sağlığıma sağlık katmak için neler yemeliyim’ diye düşünenlerdenseniz size doktorun kapısını unutturacak besinler var… Neler mi? Diyetisyen Deniz Zünbülcan’ın süper besin listesine mutlaka göz atın.
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1
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Önemli olan uzun yaşamak mı yoksa sağlıklı ve kaliteli yaşamak mı? Aslında insan sağlıklı olduğu sürece ve keyfini çıkarabildiği kadar yaşıyor hayatta. Sağlığın kıymetini bilenlerden ve ‘sağlığıma sağlık katmak için neler yemeliyim’ diye düşünenlerdenseniz Diyetisyen Deniz Zünbülcan’ın süper besin listesine mutlaka göz atın.
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Keten tohumu
Omega-3 yağ asidi, posa ve lignanın zengin kaynağıdır. Lignanlar hastalıklardan koruyucu bağışıklığı arttırıcıdır. Toz keten tohumunun günde 40 gram tüketildiği takdirde menopoz sıkıntılarını azaltacağı çalışmalarda gösterilmiştir.
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HDL kolesterolü arttırırken kabızlığın giderilmesinde ve meme kanserini önlemede önemli bir yeri vardır. Sebze yemekleri, yoğurt, salata veya çorbaya eklenerek tüketilebilir.
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Yoğurt
Bağırsaklarda zararlı bakterilerin üremesini önleyerek bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Vücuttaki total kolesterol miktarını ve LDL-kolesterolü azaltır. Antibiyotik kullanan kişiler yararlı bakterileri ilacın zararlı etkisinden korumak için yoğurt tüketmelidir.
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Laktoz intoleransı olan ve bağırsaklarında gaz problemi yaşayan kişiler sütü tüketemedikleri için yoğurdu tercih edebilirler. Aynı zamanda yoğurt iyi bir probiyotik kaynağıdır.
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Kuru erik
Çoğu meyveye göre bazı besin öğelerinden zengin olan kuru erik, muza göre yaklaşık 2 kat daha fazla potasyum içermektedir, yaban mersini ile karşılaştırıldığı zaman ise antioksidan içeriklerinin hemen hemen aynı olduğu görülmüştür.
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Yüksek lif içeriğine sahiptir. Bu sayede barsak sağlığını korur. Difenil izatenin maddesi içerir ve laksatif etki yapar.
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Yeşil mercimek
Posa ve B vitamini içeriği yüksek olan bir kurubaklagil çeşididir. Yeşil mercimek bitkisel bir protein kaynağıdır, vejeteryanlar ve düzenli et tüketemeyen kişiler için protein kaynağıdır.
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Ceviz
Yapılan çalışmalara göre günde 10 adet ceviz tüketildiği takdirde osteoporoz riski azaltmakta ve meme kanserine karşı koruyucu etki yapmaktadır.
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Fitosterol ve omega-3 yağ asidi kanser tümör gelişimini yavaşlatır ve cevizin de içeriğinde fitosterol ve omega-3 vardır.
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Böğürtlen
Proantosiyanin ve flavonoidleri içerir yani yüksek antioksidan etkisi vardır. İçeriğinde hippurik asit olduğu bilinen böğürtlen genelde kadınlarda karşılaşılan üriner sistem enfeksiyonlarına karşı hastalık yapan bakterileri yok eder ve koruyucu etki gösterir.
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Somon
Omega-3 yağ asidi içeriği yüksektir ve özellikle gebelik döneminde bebeğin sinir-beyin gelişimi için önemli bir yeri vardır.
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Emziklilik döneminde ise anne sütünün kalitesini artırmaktadır. Menstürasyon sorunlarını aza indirgemektedir. Menopoz döneminde olan bayanlarda östrojen salınımını artırmakta ve kemik sağlığını güçlendirici etki göstermektedir.
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Domates
Likopenden zengin olan domates meme ve rahim kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı bağışıklığımızı güçlendirir ve koruyucu etki gösterir aynı zamanda kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır.
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Yapılan çalışmalar göstermiştir ki işlenmiş likopenin etkisi daha fazladır örneğin salçanın likopen içeriği domatesten daha fazladır ya da pişirilen domatesin çiğ domatese göre likopen içeriği daha fazladır.
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Zeytinyağı
Mucize kaynağı olarak görülen zeytinyağı ihtiyacımız olan tekli doymamış yağ asitlerini içermektedir. Yapılan araştırmalarda kolesterol yüksekliğinin en çok görüldüğü bölge zeytinyağını en az tüketen Karadeniz bölgesi olarak saptanmıştır. Kolesterolün en düşük olduğu bölge ise zeytinyağını bol tüketen Ayvalık çevresi olarak saptanmıştır.
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Bunun yanı sıra Yunanistan ve İtalya gibi zeytinyağını bol tüketen ülkelerde kalp ve damar hastalıklarının morbidite ve mortalite oranları düşüktür. Ayrıca Zeytinyağı içerdiği E vitamini hücrelerin yenilenmesinde beyin fonksiyonları üzerindeki yıpratıcı etkiyi azaltmada etkilidir. Dolayısıyla yaşlanmayı engelleyici özelliği vardır.
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Mide asidini azaltıcı etki ile gastrit ve gastroduodenal ülserlere karşı koruyucudur.
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Nohut
Fitoöstrojen içerir ve bayanlarda östrojen hormonunun dengelenmesinde etkilidir, menopoz döneminin daha rahat geçirilmesini sağlar. Lif oranı yüksektir ve kabızlıktan korur.