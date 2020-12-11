Bulaşık makinesinde yıkamamanız gereken mutfak eşyaları
Bulaşık makinesi mutfak işlerinde hayatımızı kolaylaştırıyor ama bazı mutfak eşyalarının o makineye hiç girmemesi gerekiyor. İşte bulaşık makinesinde yıkanmaması gereken o mutfak eşyaları...
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Ancak mutfak eşyaları dışında bazı gereçleri bulaşık makinesinde yıkamak hem sağlık için büyük bir risk oluşturmakta hem de makinenin ömrünü kısaltarak verim almayı engellemektedir.
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İşte bulaşık makinesinde yıkamamız gereken şeyler...
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Ahşap mutfak gereçleri
Bulaşık makinesinde yıkanan ahşap gereçler sağlık için risk oluşturmaktadır. Isı ve deterjanın etkisiyle tahta eşyalarda bozulmalar yaşayabilir. Bu durum bakteri oluşumuna neden olduğu için sağlıklı değildir.
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El yapımı bardak ve tabaklar
Deterjanların içerisinde bulunan kimyasallar el boyama tabak ve bardaklar için aşındırıcıdır. Üzerinden tüm boyayı soyabilir ve silip atabilir. Bu tarz narin eşyaların elde yıkanması gereklidir.
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Rende ve sarımsak dövücü
Sarımsak dövücü ve rende gibi mutfak gereçleri, bulaşık makinesinde yıkandığında tam olarak sağlıklı bir sonuca ulaşmak mümkün değil çünkü rendelenen gıdalar rende deliklerine yapışıp kalacaktır. Bundan dolayı elde yıkamak daha mantıklı bir seçenek olacaktır.
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Profesyonel mutfak bıçağı
Bıçakların ve makinenin daha uzun ömürlü olması için bıçaklarınızı bulaşık makinesinde yıkamamanız gerekmektedir.
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Bulaşık makineleri, bıçaklarınız keskinliğini köreltebileceği gibi bıçakların keskinliği makinenin plastiğine zarar verebilir.
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Demir döküm tavalar
Demir döküm tavalar, bulaşık makinesinde yıkandığında verimini kaybeder ve aşınır. Yıkamanın en doğru yolu elde ve ılık suyla yıkamaktır.
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Aynı şekilde yapışmaz tava ve tencereler de bulaşık makinesinde yıkanmaması gereken gereçlerden biridir.
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Bazı cam eşyalar
Cam malzemeden üretilmiş olan eşyalar, bulaşık makinesinde yıkandığında parlaklığını kaybedip buğulu bir görünüme sahip olabilir. Günlük cam bardaklarınızı için önemsemeyebilirsiniz ama değerli cam eşyalarınızı elinizde ykamanızda fayda var.
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Ayrıca yüksek ısıdan dolayı cam eşyalar, çatlama kırılma gibi risklerle karşı karşıyadır. Bu kolay kırılabilir mutfak gereçleri elde yıkanmalıdır. Unutulmaması gereken bir noktada şu ki; makinede yıkanırken cam eşyalar kırılırsa bulaşık makinenizi bir daha kullanamayabilirsiniz.
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Plastik eşyalar
Plastik mutfak eşyaları, bulaşık makinesinde yıkanmaması gereken gereçlerden biridir. Makine içerisinde yüksek sıcaklıktan dolayı erime olasılığı olmasından kaynaklı sağlık açısından ileride problemler teşkil edebilir.
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Termos
Yüksek ısıdaki su ve basınç, termosların sıcak kalmasını sağlayan özelliğini bozabilmektedir. Bulaşık makinesinde yıkanması halinde termosların kullanım ömrünü kısaltmış olacaksınız.