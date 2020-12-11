Bulaşık makinesinde yıkamamanız gereken mutfak eşyaları

Rende ve sarımsak dövücü Sarımsak dövücü ve rende gibi mutfak gereçleri, bulaşık makinesinde yıkandığında tam olarak sağlıklı bir sonuca ulaşmak mümkün değil çünkü rendelenen gıdalar rende deliklerine yapışıp kalacaktır. Bundan dolayı elde yıkamak daha mantıklı bir seçenek olacaktır.