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Hürriyet
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Nasıl Yapılır?
Fotoğraflar: Alamy-Ingimage-iStock
Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 15:50 | 

Bulaşık makinesinde yıkamamanız gereken mutfak eşyaları

Bulaşık makinesi mutfak işlerinde hayatımızı kolaylaştırıyor ama bazı mutfak eşyalarının o makineye hiç girmemesi gerekiyor. İşte bulaşık makinesinde yıkanmaması gereken o mutfak eşyaları...

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Ancak mutfak eşyaları dışında bazı gereçleri bulaşık makinesinde yıkamak hem sağlık için büyük bir risk oluşturmakta hem de makinenin ömrünü kısaltarak verim almayı engellemektedir.

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İşte bulaşık makinesinde yıkamamız gereken şeyler...

3Ahşap mutfak gereçleri
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Ahşap mutfak gereçleri

Bulaşık makinesinde yıkanan ahşap gereçler sağlık için risk oluşturmaktadır. Isı ve deterjanın etkisiyle tahta eşyalarda bozulmalar yaşayabilir. Bu durum bakteri oluşumuna neden olduğu için sağlıklı değildir.

4El yapımı bardak ve tabaklar
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El yapımı bardak ve tabaklar

Deterjanların içerisinde bulunan kimyasallar el boyama tabak ve bardaklar için aşındırıcıdır. Üzerinden tüm boyayı soyabilir ve silip atabilir. Bu tarz narin eşyaların elde yıkanması gereklidir.

5Rende ve sarımsak dövücü
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Rende ve sarımsak dövücü

Sarımsak dövücü ve rende gibi mutfak gereçleri, bulaşık makinesinde yıkandığında tam olarak sağlıklı bir sonuca ulaşmak mümkün değil çünkü rendelenen gıdalar rende deliklerine yapışıp kalacaktır. Bundan dolayı elde yıkamak daha mantıklı bir seçenek olacaktır.

6Profesyonel mutfak bıçağı
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Profesyonel mutfak bıçağı

Bıçakların ve makinenin daha uzun ömürlü olması için bıçaklarınızı bulaşık makinesinde yıkamamanız gerekmektedir.

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Bulaşık makineleri, bıçaklarınız keskinliğini köreltebileceği gibi bıçakların keskinliği makinenin plastiğine zarar verebilir.

8Demir döküm tavalar
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Demir döküm tavalar

Demir döküm tavalar, bulaşık makinesinde yıkandığında verimini kaybeder ve aşınır. Yıkamanın en doğru yolu elde ve ılık suyla yıkamaktır.

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Aynı şekilde yapışmaz tava ve tencereler de bulaşık makinesinde yıkanmaması gereken gereçlerden biridir.

10Bazı cam eşyalar
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Bazı cam eşyalar

Cam malzemeden üretilmiş olan eşyalar, bulaşık makinesinde yıkandığında parlaklığını kaybedip buğulu bir görünüme sahip olabilir. Günlük cam bardaklarınızı için önemsemeyebilirsiniz ama değerli cam eşyalarınızı elinizde ykamanızda fayda var.

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Ayrıca yüksek ısıdan dolayı cam eşyalar, çatlama kırılma gibi risklerle karşı karşıyadır. Bu kolay kırılabilir mutfak gereçleri elde yıkanmalıdır. Unutulmaması gereken bir noktada şu ki; makinede yıkanırken cam eşyalar kırılırsa bulaşık makinenizi bir daha kullanamayabilirsiniz.

12Plastik eşyalar
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Plastik eşyalar

Plastik mutfak eşyaları, bulaşık makinesinde yıkanmaması gereken gereçlerden biridir. Makine içerisinde yüksek sıcaklıktan dolayı erime olasılığı olmasından kaynaklı sağlık açısından ileride problemler teşkil edebilir.

13Termos
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Termos

Yüksek ısıdaki su ve basınç, termosların sıcak kalmasını sağlayan özelliğini bozabilmektedir. Bulaşık makinesinde yıkanması halinde termosların kullanım ömrünü kısaltmış olacaksınız.

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