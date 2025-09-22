Bulaşık makinenizin karanlık yüzü! Zehirli kimyasallar kan dolaşımınıza nasıl sızıyor?

HANGİ HASTALIKLARA YOL AÇIYOR?
Akdiş, kimyasalların vücutta hücre DNA'sının onarımını engelleyen ve hatta bağırsaktaki hücreleri kendi kendilerini yok etmeye zorlayan zararlı moleküllerin birikmesine neden olabileceğini, sonuç olarak ortaya astım, egzama, sedef hastalığı, gıda alerjileri ve irritabl bağırsak sendromu gibi sorunların çıkabileceğini söyledi.
Geçmişte yapılan çalışmalarda bağırsak bariyerinin hasar görmesinin, tiroit bezinin yetersiz çalışmasına neden olan Haşimato tiroiditi gibi otoimmün hastalıklarla da ilişkili olduğu görülmüştü.