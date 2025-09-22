×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Bulaşık makinenizin karanlık yüzü! Zehirli kimyasallar kan dolaşımınıza nasıl sızıyor?

Güncelleme Tarihi:

#Bulaşık Makinesi#Zehirli Kimyasallar#Bağırsak Sağlığı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 09:24

Bulaşık makinenizin hiç sağlığınızla oynayabileceğini düşündünüz mü? Uzmanlar, makinelerin vücudunuza gerçekte ne yaptığı, hangi türlerinin en kötü olduğu ve bağırsaklarınızın neden asla iyileşmeyebileceği konusunda alarm veriyor.