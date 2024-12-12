Bulaşık makinenizi yanlış dolduruyor olabilirsiniz! İşte daha iyi temizlemenin, su ve enerji tasarrufu yapmanın 11 yolu

11- ÇATAL BIÇAK TAKIMLARININ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRİN
Which?, iç içe geçmeyi önlemek için çatal bıçak takımlarınızın yönünü farklı yerleştirmenizi öneriyor. Yapılan açıklamada “Benzer parçaların birbirine çok yakın durması, su için yer olmaması nedeniyle temizlenmemelerine yol açabilir. Yuvalama olarak bilinen bu sorun, kaşıkların birbirine yaslanmasıyla ortaya çıkabilir. Bunu çözmek için, bir kısmını dik, bir kısmını da aşağı bakacak şekilde yerleştirin, böylece su tüm yüzeylere yayılabilir” denildi.
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