Bulaşık makinenizi yanlış dolduruyor olabilirsiniz! İşte daha iyi temizlemenin, su ve enerji tasarrufu yapmanın 11 yolu

2- TABAKLARIN ORTADA OLDUĞUNA DİKKAT EDİN

Her tabağın kirli tarafının bulaşık makinesinin rafının ortasına bakması gerektiğini belirten Which?, suyun en etkili şekilde akabilmesi için bu yerleşimin kritik olduğunu vurguluyor.



Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bulaşık makinesinin kollarından çıkan su, bahçe fıskiyesi gibi dağılır; bu nedenle tabakların tıkanmaması veya ters yöne bakmaması önemlidir” denildi. Böylece her bir tabak, su akışından maksimum faydayı sağlayacak.