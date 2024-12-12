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Bulaşık makinenizi yanlış dolduruyor olabilirsiniz! İşte daha iyi temizlemenin, su ve enerji tasarrufu yapmanın 11 yolu

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#Sağlık#Bulaşık Makinesi#Temizlik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 12:16

Bulaşık makinesi kullanımı, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak birçok kişi, bu cihazı en verimli şekilde kullanmayı bilmediğinden su ve enerji israfı gibi sorunlarla karşılaşıyor. Birleşik Krallık merkezli tüketici dergisi Which?, bu sorunu çözmek için 11 adımlık bir rehber yayınladı. Rehber, bulaşıkların nasıl yerleştirileceğinden durulama gerekliliğine kadar önemli ipuçları sunuyor. İşte detaylar...