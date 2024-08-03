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Bulaşıcı değil ama salgın gibi yayılıyor! Kalp krizi ve felç iki kat fazla görülüyor

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#Diyabet#Tip 1 Diyabet#Tansiyon
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 07:16

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Başkanı ve Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydın Türkmen, yapılan bilimsel çalışmalarla şeker hastalığı ile yüksek tansiyon arasında güçlü bir bağ bulunduğuna dikkat çekiyor.