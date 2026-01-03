Bulantı ve ağrılara birebir! Ancak sakın bunları beraber tüketmeyin

Bitki çaylarında hem içeriğin ne olduğu hem de kimin tarafından, nasıl tüketildiği büyük önem taşıyor. 10 dakikadan fazla kaynatılan bazı bitkilerde etkin bileşenler bozulabilir ya da acı bileşikler suya geçebilir. Doğru yöntem, kaynar suyun üzerine bitkinin eklenmesi ve 5–8 dakika demlenmesidir.

Ayrıca bitki çayları bazı ilaçlarla etkileşime girebilir; zencefil ve sarı kantaron kan sulandırıcılarla risk oluşturabilir, ekinezya bazı ilaçların düzeylerini etkileyebilir, adaçayı ise tansiyon ve hormon metabolizması üzerinde etkili olabilir.