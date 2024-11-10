×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriÇocuk HaberleriÇocuk Sağlığı Haberleri

Bugünlerde çocuklarda en sık görülen 4 hastalık! Çocuğunuzu bu önlemlerle koruyabilirsiniz

Güncelleme Tarihi:

#Çocuklarda Sık Görülen Hastalıklar#Çocuklarda Grip#Beta Enfeksiyonu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 12:23

Sonbaharla birlikte okulların açılması, havaların soğuması ve kalabalık ortamlarda uzun saatler geçirilmesi derken enfeksiyonlar da kolayca bulaşıyor ve hastalıkların görülme sıklığı giderek yaygınlaşıyor.