Bugünlerde çocuklarda en sık görülen 4 hastalık! Çocuğunuzu bu önlemlerle koruyabilirsiniz

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Yılmaz Tıraş, çocuklarda bugünlerde solunum yolu enfeksiyonları ile çok sık karşılaşıldığını belirterek, ebeveynlerin özellikle en küçük bir öksürük, hapşırık, burun akıntısı ya da boğaz ağrısı gibi durumlarda hemen antibiyotiğe sarılabildiklerini ancak bunun son derece yanlış olduğunu vurguladı. Dr. Ülkü Yılmaz Tıraş, sonbaharla birlikte çocuklarda en sık rastlanan 4 hastalığı ve korunmak için alınması gereken önlemleri anlattı.