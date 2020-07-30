Bu yiyeceklerle karın yağlarından kurtulun! İşte göbek eriten süper besinler...

Yoğurt: Kilonuzu azaltmak ve bel bölgenizdeki yağlanmayı kontrol altına almak istiyorsanız beslenmenizden yoğurdu eksik etmemelisiniz. Protein, kalsiyum ve probiyotik bakteri içeriği ile hem bağırsak sağlığınız için hem de kilo kontrolünüz için oldukça önemli bir besin.