Bu yiyecekler stresle başa çıkmanızı kolaylaştırıyor! Nelerden uzak durulmalı?

Antioksidan depolayın
Antioksidan gıdalara sofralarımızda bolca yer vermek için en geçerli sebeplerden biri de kaygı ve stresle savaşmamıza yardımcı olmaları. Antioksidanlar, beyni serbest radikallere karşı koruyor. Bu serbest radikaller, antioksidan tüketmediğiniz takdirde enflamasyona neden oluyor, bu da nörotransmitter üretimine zarar veriyor. Havuç, tatlı patates, ıspanak gibi betakaroten depolarını; turunçgiller, kırmızı biber, brokoli gibi C vitamini depolarını; badem, avokado, ayçiçeği gibi E vitamini depolarını bol bol tüketmeye çalışın.