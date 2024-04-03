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Bu yiyecekler stresle başa çıkmanızı kolaylaştırıyor! Nelerden uzak durulmalı?

Güncelleme Tarihi:

#Stres#Sağlık#Yaşam
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 11:52

Yedikleriniz sadece vücudunuzu değil zihninizi ve psikolojinizi de etkiliyor. Özellikle stres ve kaygıyla başa çıkmak için yemeniz ve uzak durmanız gereken bazı yiyecekler var. Bu yiyecekleri ve vücudunuza etkilerini sizin için derledik.

1/13Omega 3 yağ asidi içeren yiyecekler yiyin

Omega 3 yağ asidi içeren yiyecekler yiyin

Kaygı ve stresle başa çıkmak için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri beyin kimyanızı değiştirip düzene koyacak yiyeceklerle beslenmek. Bunların başında da somon, ceviz, avokado, keten tohumu, chia tohumu gibi omega-3 yağ asitleri içeren yiyecekler geliyor. Çünkü beyninizin düzgün çalışmak için yağa ihtiyacı var.

2/13Probiyotik gıdaları hayatınızın bir parçası haline getirin

Probiyotik gıdaları hayatınızın bir parçası haline getirin

Bağırsak-beyin ilişkisi son dönemin üzerine en çok konuşulan konularından. Bağırsaklardaki bakteriler serotonin ve dopamin gibi mutlu hissetmenizi sağlayan nörotransmitterlerin üretimi için önemli bir rol oynuyor. Dolayısıyla probiyotik tüketimiyle bağırsak bakterilerinin dengesini sağlamak, beyne de fayda sağlayacaktır. Yoğurt, kefir gibi probiyotikleri beslenmenizden eksik etmeyin.

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3/13Çok fazla kafein tüketmekten kaçının

Çok fazla kafein tüketmekten kaçının

Sabahları kahve içmeden uyanamıyor olabilirsiniz ama kahve ve benzeri kafeinli içerikler stres ve kaygı hissinizi artırıyor. Çünkü kafein sinir sistemi için bir uyarıcı etkisi yaparak kalp atış hızınızı, kan basıncınızı ve vücut sıcaklığınızı yükseltiyor. Hatta Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, kahve tüketimi terleme, titreme gibi kaygı tepkilerine de yol açabiliyor. Stresli zamanlarınızda kafeini mümkün olduğunca azaltmaya çalışın.

4/13Bol bol su için

Bol bol su için

Kahveyi biraz da el alışkanlığıyla içiyorsanız, yokluğunu suyla telafi edebilirsiniz. Vücudunuza bol bol su almak, sakinleşmek için önemli bir adım. Connecticut Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, biraz susuz kalmak bile ruh haliniz üzerinde olumsuz etki yapıyor. Bu araştırmaya göre, su içmek için susamayı beklememelisiniz. Çünkü susadığınızı hissettiğinizde çoktan vücudunuz susuz kalmaya başlamış oluyor.

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5/13Rafine şekerden ve işlenmiş gıdalardan uzak durun

Rafine şekerden ve işlenmiş gıdalardan uzak durun

Rafine şekerin ve işlenmiş gıdaların beyninize zararlı olduğunu duymak sizi şaşırtmayacaktır. Şeker ve diğer rafine karbonhidratlar kan şekerinde hızlı bir yükselişe ve düşüşe neden oluyor. Columbia Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre kadınlar ne kadar çok karbonhidrat ve şeker yerse, ruh hali değişiklikleri ve depresyon riskleri de o kadar yüksek oluyor. İngiltere'de yapılan bir başka araştırma da işlenmiş et ürünleri tüketmenin benzer sonuçlara neden olduğunu gösteriyor.

6/13Antioksidan depolayın

Antioksidan depolayın

Antioksidan gıdalara sofralarımızda bolca yer vermek için en geçerli sebeplerden biri de kaygı ve stresle savaşmamıza yardımcı olmaları. Antioksidanlar, beyni serbest radikallere karşı koruyor. Bu serbest radikaller, antioksidan tüketmediğiniz takdirde enflamasyona neden oluyor, bu da nörotransmitter üretimine zarar veriyor. Havuç, tatlı patates, ıspanak gibi betakaroten depolarını; turunçgiller, kırmızı biber, brokoli gibi C vitamini depolarını; badem, avokado, ayçiçeği gibi E vitamini depolarını bol bol tüketmeye çalışın.

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7/13Magnezyum sizi sakinleştirir

Magnezyum sizi sakinleştirir

Magnezyum gevşemenizi sağlayan ve kaygı belirtilerini bertaraf eden bir mineral. Hayvanlar üzerinde yapılan bir araştırmada, yeterince magnezyum tüketmemenin kaygılı davranışlara neden olduğu görülmüş. Yeterince magnezyum tüketmediğinizde serotonin seviyeniz düşüyor, hatta bazı antidepresanların vücutta magnezyum seviyesini yükseltme etkisi bulunuyor. Magnezyumu en bol yumurta, ıspanak ve pazı gibi yeşillikler ve bakliyatlarda bulabilirsiniz.

8/13Triptofan içeren yiyecekler yemeye çalışın

Triptofan içeren yiyecekler yemeye çalışın

Hindi etinde bulunan triptofan bir tür aminoasit. Bu madde vücutta serotonin üretimini tetikleyerek, kaygılarınızın yatışmasını sağlıyor. Triptofan açısından zengin diğer yiyecekler ise yumurta, baklagiller, bazı tahıllar muz ve kakaodur.

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9/13Bol bol B vitamini almaya çalışın

Bol bol B vitamini almaya çalışın

Harvard Tıp Fakültesi uzmanları, B vitamini açısından zengin dana eti, avokado, badem gibi yiyecekleri bol bol tüketmenizi tavsiye ediyor. Çünkü B vitaminleri sinir sistemine olumlu etki yapıyor. Bu vitaminlerin eksikliğinde kaygı bozuklukları baş gösteriyor. Örneğin B6 vitamini vücudun mutluluk hormonu diye de bilinen nörotransmitter serotonini salgılamasını kolaylaştırıyor. Avustralya'da çok stresli işlerde çalışan bir grup kişi üzerinde yapılan araştırmada deneklere 12 hafta boyunca bolca B vitamini içeren bir beslenme düzeni uygulandığında, hissettikleri stresin azaldığı ortaya çıkmış.

10/13Bitkisel çayları sık sık tüketin

Bitkisel çayları sık sık tüketin

Yukarıda kahveyi azaltmanızı ve yerine su içmenizi tavsiye etmiştik. Kahvenin boşluğunu doldurmak için yapabileceğiniz bir diğer şey de bitki çayları içmek. Örneğin papatya çayıyla işe başlayabilirsiniz. Zira bir araştırmaya göre, sekiz hafta boyunca papatya çayı içenlerde içmeyenlere kıyasla kaygı belirtilerinde gözle görülür bir azalma olmuş.

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11/13Margarini sık tüketmeyin

Margarini sık tüketmeyin

Margarin yemeklerde sık sık kullanılsa da fazla tüketimi oldukça zararlıdır. margarinler trans-yağ bakımından zengin gıdalar ve trans yağlar da doymuş yağlar gibi damar tıkanıklıklarına yol açıyor ve kalp krizi riskini arttırıyor.

12/13Asitli içeceklerden uzak durun

Asitli içeceklerden uzak durun

Gazlı içecekler içerisinde çok fazla şeker barındırır. Bu kadar şeker ise şeker hastalığına davetiye demektir. Ayrıca diğer hastalıkları da tetikliyor.

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13/13Ne yediğiniz kadar nasıl yediğiniz de önemli

Ne yediğiniz kadar nasıl yediğiniz de önemli

Düzenli yemek yemeye çalışın. Özellikle uzun süre aç kaldığınızda kan şekeriniz düşüyor ve bunun dışa yansıması sinir ve huysuzluk oluyorsa, gün içinde küçük porsiyonlarla sık sık yemeye çalışın. Fast food kültürü dediğimiz, işlenmiş gıdalar ve karbonhidratların yoğun olduğu beslenme de düşük kan şekeri sorununu tetikliyor. O nedenle bol bol balık, sebze ve zeytinyağı içeren Akdeniz diyetini benimsemeye çalışın. Ancak karbonhidratları tamamen hayatınızdan çıkarmaya da kalkmayın zira böyle beslenme modelleri de kaygı hislerinizi tetikleyebilir.

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#Stres#Sağlık#Yaşam

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