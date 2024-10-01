Bu yanlışlar yaşam süresini kısaltıyor!

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ölümlerin yüzde 15’i yetersiz fiziksel aktiviteden kaynaklanıyor. Sağlıklı bir yaşam için 7’den 70’e herkesin egzersiz yapması gerektiğini vurgulayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Spor Hekimi Prof. Dr. Tolga Aydoğ “Sağlık sorunu olmayan herkese haftada 150 dakika orta şiddette aerobik aktivite ve kuvvet egzersizleri öneriyoruz. Masa başı çalışanlara ve hiç egzersiz yapamayanlara da günde 10 bin adım atmalarını, asansör yerine merdiven kullanmalarını, açık havada fiziksel faaliyetlerde bulunmalarını, öğle yemeği sonrası 15 dakika da olsa mutlaka yürüyüş yapmalarını tavsiye ediyoruz” diyor.