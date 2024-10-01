Bu yanlışlar yaşam süresini kısaltıyor!

Masa başı çalışanlar yemekten sonra mutlaka 15 dakika yürümeli
Özellikle masa başı çalışanlar için hareketsiz yaşam tarzı ciddi hastalıklara zemin hazırlayabiliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Spor Hekimi Prof. Dr. Tolga Aydoğ “Ofis çalışanları fiziksel aktiviteyi gündelik hayatın bir parçası haline getirmeye, gün içerisinde asansör yerine merdiven inip çıkmaya, öğle yemeği sonrası mutlaka 15 dakika da olsa yürümeye, eğer işe araçla gidiliyorsa biraz erken inip yürümeye ve ofis ortamında oturdukları yerde günde birkaç kez sırt, bacak, omuz ve kollarına basit esneme hareketleri yapmaya özen göstermelidirler” diyor.