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Bu yanlışlar yaşam süresini kısaltıyor!

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#Sağlıklı Yaşam#Hareketsiz Yaşam#Egzersiz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 13:13

Modern çağın koşuşturmacasında pek çok kişi yorgun hatta tükenmiş hissettiği gerekçesiyle egzersiz yapmaya zaman ayıramıyor, merdiven çıkmak yerine asansör kullanıyor, eve gider gitmez yemeğin ardından ekran karşısında oturmayı tercih ediyor. Ancak yapılan çalışmalar; hareketsiz (sedanter) yaşam tarzının ömrü kısalttığını ortaya koyuyor!