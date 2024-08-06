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Bu üç belirtide zaman kaybetmeyin! Kulak enfeksiyonuna karşı 6 etkili önlem 

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#Kulak Enfeksiyonu#Dış Kulak Enfeksiyonu#Hekstra
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 12:29

 Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte serinlemek amacıyla kendimizi sık sık deniz ve havuzun serin sularına bırakıyoruz. Ancak gerekli önlemleri almadığımız takdirde sağlık sorunları gelişebiliyor, örneğin dış kulak yolu enfeksiyonu gibi!