Bu üç belirtide zaman kaybetmeyin! Kulak enfeksiyonuna karşı 6 etkili önlem 

Bu hastalık nedeniyle oluşan kulak kepçesinde ağrı, kulakta tıkanma ve işitme kaybı yaşam kalitesini düşürürken, tedavide gecikildiğinde kemik iltihabı, yüz felci, beyin zarı iltihabi (menenjit) veya beyin apsesi gibi ciddi tablolar da gelişebiliyor.

Ayrıca özellikle mantar enfeksiyonları inatçı enfeksiyonlar olabildikleri için tekrar tekrar kulak temizliği gerekebiliyor. Oysa erken müdahale sayesinde dış kulak yolu enfeksiyonu kolayca tedavi edilebiliyor. Çok daha önemlisi alınabilecek bazı basit önlemlerle enfeksiyonun oluşumu önlenebiliyor.