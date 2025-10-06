Bu semptomları görmezden gelmeyin! İşte onkologdan kanser belirtisi olabilecek uyarı işaretleri

Güncelleme Tarihi:
Kronik kuru öksürüğü olan ve sigara içme öyküsü olan yaşlı yetişkinler, akciğer kanseri tanısı alma olasılığı daha yüksektir. Ancak genel olarak, birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcısına başvuran kronik öksürüğü olan hastalarda, akciğer kanseri tanısı sadece yüzde 2 veya daha az sıklıkta konulmaktadır.
Sonuç olarak, bu semptomlar gerçekten kanserle ilişkilidir, ancak çoğu zaman kanser teşhisine yol açmazlar. Bir semptom düzelmezse, size olağandışı geliyorsa veya zamanla kötüleşiyorsa, emin olmak için doktorunuza danışın.