Bu mutasyon ilk olarak Anadolu topraklarında ortaya çıktı! Bilim insanları binlerce yıldır açıklayamıyor

Genom analizleri bu mutasyonun birkaç binyıl içinde Anadolu'dan Avrasya'ya, oradan İngiltere'ye, İskandinavya'ya, Akdeniz havzasına ve Hindistan'a yayılıp Himalayalar'a kadar dayandığını gösteriyor. Aynı dönemde Afrika kıtası ve Ortadoğu'da da farklı laktoz toleransı mutasyonları gözlemleniyor.
Ancak Amerika kıtası, Avustralya ve Uzak Doğu'da yaşayan insanların genleri laktozu tolere edebilen insanların genleriyle karışmadığından bu coğrafyalarda laktoz intoleransı devam ediyor.
Hatta bugün dünya genelinde yaşayan her 3 kişiden 2'si laktoz intoleransı sorunu yaşıyor.