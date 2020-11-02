Bu kış hastalık size uğramasın! İşte bağışıklık sistemini güçlü tutmanın formülü…

Kış aylarını hasta olmadan atlatmak ve vücudu soğuklara karşı daha dayanıklı hale getirmek için bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekiyor.
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Bağışıklık sistemini kış aylarında güçlü tutmanın formülü ise vücut direncini artıran besinlerden geçiyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, bağışıklık sistemini kışa hazırlayan besinleri anlatıyor…
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Ekinezya çayı tüketin
Ekinezya, özellikle üst solunum yolu hastalıklarından kurtulmak için fayda sağlayan önemli besinlerden biridir.
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Bağışıklığı kuvvetlendiren ekinezya ayrıca virüslerin yol açtığı iltihap etkenlerinin miktarını kontrol ederek boğazdaki iltihabın azalmasına da yardımcı olabilmektedir. Herhangi bir sağlık problemi yoksa günde 2 fincana kadar tüketilebilir.
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Şalgam, boğaz ağrılarına birebir
Boğaz ağrıları ve öksürüğe birebir olan şalgam aynı zamanda kemikleri ve dişleri de kuvvetlendirir.
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Şalgam bağışıklık sistemini kontrol eder ve destekler bu nedenle günde yarım su bardağı kadar tüketilmesinde fayda vardır; ancak fazla kilolu kişilerde iştah açabileceği için dikkatli tüketilmelidir.
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Bir avuç yer fıstığı vücut direncini artırıyor
Vücut direncini arttırarak, bağışıklık sistemini destekleyen yer fıstığı aynı zamanda sinir ve sindirim sistemini de desteklemektedir.
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E, B grubu vitaminleri, fosfor, kalsiyum, magnezyum ve omega yağ asitleri açısından zengin olan yer fıstığı, her gün 1 avuç tüketildiğinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Hastalık dönemlerinde de enerji kazanmak adına tüketilebilir.
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Kefir bağışıklığı güçlendiriyor
Kış aylarında tüketildiğinde bağışıklığı güçlendirmede mucizevi bir etki gösteren kefir, pek çok hastalığa karşı bir numaralı savunucu olduğu gibi aynı zamanda mide ve sindirim yollarındaki pek çok bakteri için de faydalıdır.
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Kefir her gün 1 bardak tüketildiğinde D vitamini yanı sıra pek çok vitamini vücuda katmaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için kefir her gün tüketilebilir.
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Kefiri salatalık ve sarımsak ekleyerek cacık gibi ya da meyve ve bal ekleyerek tatlı bir içecek olarak tüketebilirsiniz.
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Antimikrobiyel etkili soğan
Antimikrobiyel etkisi yüksek olan soğan, içerisinde bulunan “allisin ve kuersetin” bileşenleriyle bağışıklık için önemli bir besindir.
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Vücutta üretilen ve güçlü bir antioksidan olan “glutatyon” üretimi için soğanın içerisindeki “cystein” maddesi oldukça önemlidir.
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Üst solunum yolu enfeksiyonları ve öksürük problemlerinde antibiyotik etkisi göstermektedir. Her gün öğünlerde bir soğan tüketilmesi, bağışıklık sistemi kadar kronik hastalıklar tablosuna da iyi gelebilmektedir.