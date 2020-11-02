Bu kış hastalık size uğramasın! İşte bağışıklık sistemini güçlü tutmanın formülü…

Kefir bağışıklığı güçlendiriyor Kış aylarında tüketildiğinde bağışıklığı güçlendirmede mucizevi bir etki gösteren kefir, pek çok hastalığa karşı bir numaralı savunucu olduğu gibi aynı zamanda mide ve sindirim yollarındaki pek çok bakteri için de faydalıdır.