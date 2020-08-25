Bu kadarı da pes dedirtti! Instagram'dan hediye sperm çekilişi başlattılar

Kanada'da yaşayan Allie Conway ve Sam Kwiatkowski çifti, bir sperm bankasıyla iş birliği yaparak Instagram takipçilerine sperm hediye edeceklerini duyurdular. Instagram'da 200 binin üzerinde takipçiye sahip olan çift, kazananların dilediği spermi tercih edebileceğini ifade etti. Ayrıca, kargo da ücretsiz. Çekilişe katılım şartları ise Instagram'da düzenlenen çekilişlerle aynı; Influencer çiftin ve sperm bankasının hesabını takip etmek, ilgili gönderiyi beğenmek ve arkadaşları etiketlemek.Birinizin ailesini büyütmesine yardımcı olmak için çok heyecanlıyız diye belirten çiftin gönderisi çok fazla beğeni ve yorum aldı. Çekiliş için bazı takipçiler heyecanlanırken bazıları da bu durumu eleştirdi. Pek çok kullanıcı bankalardan sperm almanın oldukça pahalı olduğunu belirterek, çifte teşekkür etti.Bir kullanıcı da Çocuğunuza bir Instagram çekilişinden hediye olarak geldiğini söylediğinizi hayal edin diyerek eleştirdi.Anlaşma yapılan şirketin internet sitesindeki bilgilere göre bir doz spermin fiyatı 650 (yaklaşık 5 bin TL) ile 1020 dolar (yaklaşık 7 bin 500 TL) arasında.