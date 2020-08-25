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GeriSağlık Bu kadarı da pes dedirtti! Instagram'dan hediye sperm çekilişi başlattılar
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Sağlık
Fotoğraflar: Instagram
Haber Giriş: 25 Ağustos 2020 - 14:59 | 

Bu kadarı da pes dedirtti! Instagram'dan hediye sperm çekilişi başlattılar

'Influencer’ olan Allie Conway ve Sam Kwiatkowski çifti, Instagram'dan sperm hediye etmek için ilginç bir çekilişe imza attı. Tabii bu durumla ilgili de çeşitli tepkiler aldılar.

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Kanada'da yaşayan Allie Conway ve Sam Kwiatkowski çifti, bir sperm bankasıyla iş birliği yaparak Instagram takipçilerine sperm hediye edeceklerini duyurdular.

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Instagram'da 200 binin üzerinde takipçiye sahip olan çift, kazananların dilediği spermi tercih edebileceğini ifade etti. Ayrıca, kargo da ücretsiz.

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Çekilişe katılım şartları ise Instagram'da düzenlenen çekilişlerle aynı; Influencer çiftin ve sperm bankasının hesabını takip etmek, ilgili gönderiyi beğenmek ve arkadaşları etiketlemek.

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"Birinizin ailesini büyütmesine yardımcı olmak için çok heyecanlıyız" diye belirten çiftin gönderisi çok fazla beğeni ve yorum aldı.

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Çekiliş için bazı takipçiler heyecanlanırken bazıları da bu durumu eleştirdi.

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Pek çok kullanıcı bankalardan sperm almanın oldukça pahalı olduğunu belirterek, çifte teşekkür etti.

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Bir kullanıcı da "Çocuğunuza bir Instagram çekilişinden hediye olarak geldiğini söylediğinizi hayal edin" diyerek eleştirdi.

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Anlaşma yapılan şirketin internet sitesindeki bilgilere göre bir doz spermin fiyatı 650 (yaklaşık 5 bin TL) ile 1020 dolar (yaklaşık 7 bin 500 TL) arasında.

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