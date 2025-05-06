Bu hatalara düşmeyin! Astımı tetikleyen 10 etken ve korunma yolları

7- Stresi yönetmeyi öğrenin, yeterli ve kaliteli uyumaya özen gösterin.

8- Temizlik yaparken solunum yollarını korumak için tıbbi maske (mümkünse N95 tipi), lateks olmayan eldiven ve gerekirse gözlerinizi korumak için gözlük kullanın. Temizlik yaparken pencere ve kapıları açık tutun. Temizlik sonrası kokular tamamen dağılmadan odaya girmeyin.

9- Oda spreyleri, kumaş kokulandırıcılar ve parfümlü çamaşır deterjanları da astımı tetikleyebildiğinden bu ürünlerden uzak durun.

10- Spor öncesi mutlaka ısının. Size uygun olan spor türü ile ilgili doktorunuza danışın.