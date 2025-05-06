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Bu hatalara düşmeyin! Astımı tetikleyen 10 etken ve korunma yolları

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#Dünya Astım Günü#Astımdan Korunma Yolları#Astımı Tetikleyen Sebepler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2025 08:53

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de giderek yaygınlaşan astım kronik solunum yolu hastalıklarının başında geliyor. Türkiye'de her 12-13 kişiden birinde astım görülüyor ve son yıllarda bu sayı artış gösteriyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sertaç Arslan, 6 Mayıs Dünya Astım Günü kapsamında yaptığı açıklamada, astım hastalarının uzak durması gereken 10 yaygın tetikleyici etkeni anlattı, astımdan korunmaya yönelik alınması gereken önlemleri sıraladı.