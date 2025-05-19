Bu hatalar ölümcül kanser riskini artırıyor! Sakın banyo dolabında ya da arabada bırakmayın

Yüksek neme ve sıcaklık dalgalanmalarına maruz kalmak, SPF korumasını azaltarak etkinliğini düşürebilir. Yapılan bir anket, insanların yüzde 58'inin burun, omuzlar ve ayak tabanları gibi 'güneş teraslarını' korumayı unuttuğunu ortaya koymuştur
Yapılan bir ankete göre, hastalıkla ilgili artan farkındalığa rağmen, Birleşik Krallık'taki insanların yüzde 45'i her gün güneş koruyucu kullanmıyor.
Araştırmalar, insanların çoğunun güneş kremi sürerken vücutlarının bazı bölgelerini atladıklarını ve cilt kanserine yol açabilecek güneş yanığı riskini göze aldıklarını gösteriyor.