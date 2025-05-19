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Bu hatalar ölümcül kanser riskini artırıyor! Sakın banyo dolabında ya da arabada bırakmayın

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#Sağlık#Güneş Koruyucu#Cilt Kanseri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2025 07:53

Yaz geldi, kavurucu sıcaklar kapıda... Güneşin zararlı etkilerine karşı cildimizi güneş kremleriyle korumaya çalışıyoruz ama bazen yaptığımız hatalarla farkında olmadan kendimizi tehlikeye atıyoruz. Uzman Dr. Ed Robinson, yapılan bu hataların ölümcül kansere karşı korunmada daha az etkili olabileceği konusunda uyardı.