Bu hatalar ölümcül kanser riskini artırıyor! Sakın banyo dolabında ya da arabada bırakmayın

En iyi bilinen zararlı güneş ışınları UVA ve UBV

UVB ışınları cildin dış tabakasına vurur ve en çok güneş yanığına neden olurken, UVA ışınları çok daha derinlere nüfuz eder ve yaşlanmaya katkıda bulunur. Her ikisi de ultraviyoledir ve cilt kanserine neden oldukları bilinir.

Cancer Research'e göre, Birleşik Krallık'taki cilt kanseri vakalarının yüzde 90'ı güneşe ve şezlonglara çok fazla maruz kalmanın doğrudan bir sonucudur.

Araştırmacılar geçen yıl 20.800 vakayla rekor kırıldığını ve 25-49 yaş arası Birleşik Krallık yetişkinlerinde ölümcül hastalıkta % 7 artış olduğunu tahmin ediyor.

Bu arada, 80 yaşın üzerindekilerde ise son on yılda% 57'lik bir artış görülmüştür.