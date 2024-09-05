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Bu hastalık son dönemde sık sık gündeme geliyor! Lipödemi olanlar nasıl beslenmeli?

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#Sağlık#Yaşam#Lipödem
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 12:37

Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, lipödem şikayeti olan kişiler için beslenme tavsiyelerini sıraladı.