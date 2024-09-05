Bu hastalık son dönemde sık sık gündeme geliyor! Lipödemi olanlar nasıl beslenmeli?

"Ayrıca, antioksidan bakımından zengin yiyeceklerin düzenli tüketimi, hem genel vücut kompozisyonunda hem de lipödemden etkilenen bölgelerde (bacaklar ve kollar gibi) iyileşme sağlayabilir. Özellikle yağsız süt ürünleri ve kaliteli yağ kaynakları, örneğin orta zincirli trigliseritler, et ve süt proteinleri, lipödem yönetiminde önemli bir rol oynuyor."