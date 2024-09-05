Bu hastalık son dönemde sık sık gündeme geliyor! Lipödemi olanlar nasıl beslenmeli?

Cilt altındaki yağ dokusunun anormal bir şekilde birikmesiyle oluşan lipödem tedavisinde Akdeniz diyeti öneren Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, Lipödem, genellikle ergenlik, gebelik veya menopoz dönemlerinde ortaya çıkan bir hastalıktır dedi. Dursun, ayrıca bu hastalığın, cilt altındaki yağ dokusunun anormal bir şekilde birikmesi, damar problemleri, kronik iltihaplanma ve ağrı ile karakterize olduğunu da vurguladı. Dursun, lipödemin, genellikle bacaklarda simetrik ve iki taraflı yağ birikimi şeklinde görüldüğünü belirterek, Hastalık, yağ dokusunun birikim şekline göre beş farklı tipe ve şiddetine göre dört evreye ayrılır diye konuştu. Dursun, Yeni araştırmalar, lipödem tedavisinde Akdeniz diyeti ve düşük karbonhidratlı beslenme biçimlerinin faydalı olabileceğini gösteriyor dedi ve ekledi: Ayrıca, antioksidan bakımından zengin yiyeceklerin düzenli tüketimi, hem genel vücut kompozisyonunda hem de lipödemden etkilenen bölgelerde (bacaklar ve kollar gibi) iyileşme sağlayabilir. Özellikle yağsız süt ürünleri ve kaliteli yağ kaynakları, örneğin orta zincirli trigliseritler, et ve süt proteinleri, lipödem yönetiminde önemli bir rol oynuyor. İyi yağlar, avokado, fındık, balık ve bitkisel yağlar gibi çeşitli kaynaklardan alınan lipitler, beta-sitosterol, oleik asitler ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin olup, yağ yakımını destekleme potansiyeline sahip. Lipödemli hastaların yaşam kalitesini artırmak için, bacaklarda kilo kaybını ve yağ miktarını azaltmayı hedefleyen diyet önerileri sunan Dursun, bu beslenme biçimlerinin, özellikle yağsız süt ürünleri, kaliteli yağ kaynakları ve antioksidan bakımından zengin yiyeceklerin düzenli tüketimi ile lipödemden etkilenen bölgelerde (bacaklar ve kollar gibi) iyileşme sağlayabileceğini söyledi. Dursun, İyi yağlar, avokado, fındık, balık ve bitkisel yağlar gibi çeşitli kaynaklardan alınan lipitler, yağ yakımını destekleme potansiyeline sahiptir vurgusunu yaptı. Erken beslenme tedavisinin önemine değinen Dursun, Erken beslenme tedavisi, obezitenin önlenmesi ve lipödemin ilerlemesinin durdurulması açısından kritik bir rol oynar dedi. Ayrıca, lipödemli kadınların genellikle kas gücünün düşük olduğunu ve egzersiz dayanıklılığının anlamlı şekilde azaldığını vurgulayan Dursun, Bu yüzden, beslenme şekli, yaşam tarzı ve alışkanlıklar, lipödemli bireylerin yaşam kalitesini artırmada büyük önem taşıyor dedi.