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Bu hastalık evlilikleri dahi bitirebiliyor! İdrar kaçırma her 10 kadından 7-8’inde görülüyor

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#Sağlık#Kadın Sağlığı#Hekstra
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 13:10

Her 10 kadından 7-8’inde görülüyor. Bir hastalık değil, ancak birçok hastalığı işaret edebiliyor. Hem bedensel hem ruhsal hem de psikolojik olarak yaşam kalitesini bozan idrar kaçırma sorunu çoğu zaman ihmal ediliyor. Uzmanlar evlilikleri dahi bitirme noktasına getiren idrar kaçırma sorununun mutlaka tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.