Bu hastalık evlilikleri dahi bitirebiliyor! İdrar kaçırma her 10 kadından 7-8’inde görülüyor

“Mesaneden yani idrar kesesinden sonra idrar kanalı var. Biz buna üretra diyoruz. Üretra kadınlarda 4 cm erkeklerde ise 8 - 10 cm uzunluğundadır. O nedenle de kadınlarda üretra kısa olduğu için idrar kaçırma sorunları da daha fazla görülüyor. Ayrıca hamilelik ve doğum da idrar kaçırma sorunlarına neden olabiliyor. Hamilelike karın içi basıncı arttığı için, mesanenin üzerine binen yük de artıyor. Mesanenin asıcı bağları zamanla esniyor, gevşiyor, eski tonusunu ve kas gücünü yitiriyor.

Özellikle de çok sayıda doğum yapılmışsa, iri bebek doğurulmuşsa, doğum eylemi çok uzun sürmüşse, anne aşırı akınmak zorunda kalmışsa bu sorunu daha da büyütebiliyor. Bu gibi durumlarda mesanenin altındaki kaslar, destek bağ dokuları yıpranıyor ve kopuyor. Bundan dolayı doğumdan sonra birçok kadın idrar kaçırma sorunu yaşıyor. Bu durum sezaryenle yapılan doğumlarda da görülüyor çünkü hamilelikte rahme kocaman bir yük biniyor. Öte yandan kadınlar idrar kaçırma sorunu olduğunu ya söylemekten utanıyor ya da bu durumu normal karşılıyor. Hiçbir kadının idrar kaçırması normal değildir.”