Bu hastalık evlilikleri dahi bitirebiliyor! İdrar kaçırma her 10 kadından 7-8’inde görülüyor

• Aşırı çay, kahve tüketimi de sorunu tetikleyebilir. Özellikle de akşam saatlerinde tüketilen çay, kahve mesane reseptörleri üzerinde olumsuz etkiye sahip. Bundan dolayı çay, kahve, alkol ve sigara tüketimi azaltmalıdır.
• Kegel egzersizleri, spor, beslenme, kollajenden zengin gıdaların tüketimi bu kas gücünü yeniden eski formuna kavuşturma konusunda oldukça etkili yöntemler.
Mesanedeki idrar yolu enfeksiyonları, mesanedeki taşlar, mesanedeki tümör ve kanserler de idrar kaçırma sorununa neden oluyor.