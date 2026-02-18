Milyonlarca insanı ilgilendiriyor! Değiştirilebilir riskler neler?

Kadınlarda diğer önemli kanser nedenleri arasında bulunan sigara vakaların yüzde 6,3’ünden sorumluyken, beden-kitle endeksinin yüksek olması ise vakaların yüzde 3,4’ünden sorumlu. Ayrıca, ABD’de 10 akciğer kanseri vakasının 9’unun ardında sigara yatıyor.
Amerika Akciğer Vakfı’nın verilerine göre, ABD’de son beş yılda sigara bağımlılığı yüzde 17 azaldı. Ayrıca sigara içen yetişkinlerin oranı da 1965-2022 arasında yüzde 75 düştü. Sigara, genç yetişkinlerde giderek artan kolon kanserinin de nedenleri arasında sayılıyor.
Erkeklerde ise, dünya çapında değiştirilebilir risk faktörleri arasında sigara ilk sırada. Sigara yüzde 23 ile değiştirilebilir risk faktörlerinde başı çekerken, yüzde 9,1 ile enfeksiyon hastalıkları ikinci sırada, yüzde 4,6 ile de alkol kullanımı üçüncü sırada yer aldı.