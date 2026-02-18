Milyonlarca insanı ilgilendiriyor! Değiştirilebilir riskler neler?

Cinsel yolla bulaşan, aşı ve korunma yöntemleriyle de önlenebilen HPV ise, rahim ağzı ve makat kanserlerinin en büyük nedeni olurken, enfeksiyonların da 10 kanser vakasından biriyle ilişkili olduğu görüldü ve enfeksiyon hastalıklar kadınlarda en başta gelen kanser nedeni olarak sıralandı. Alkolün ise kanserlerin yüzde 3’ünden sorumlu olduğu belirlendi.

Araştırmayı yapan ekip ayrıca, akciğer, mide ve rahim ağzı kanserlerinin önlenebilir kanser vakalarının yaklaşık yarısını oluşturduğunu keşfetti. Diğer faktörler arasında ise, yetersiz emzirme, kirlilik, az spor yapma ve asbest gibi kimyasallar yer aldı.