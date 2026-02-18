×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Milyonlarca insanı ilgilendiriyor! Değiştirilebilir riskler neler?

Güncelleme Tarihi:

#KANSER#Meme Kanseri#Rahim Ağzı Kanseri Aşısı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 13:25

Kanserle ilgili yürütülen geniş kapsamlı bir çalışmaya göre, üç kanser vakasından biri yaşam tarzında yapılacak basit değişikliklerle önlenebilir.