Bu gelenek yüzyıllardır uygulanıyor ama kalça çıkığına neden olabilir! Yürürken veya emeklerken dengesizlik varsa dikkat!

Kalça çıkığının nedenleri nelerdir?
Çocuklarda kalça çıkığının birçok nedeni olabilir. Genetik faktörler, kalça çıkığının en yaygın nedenlerinden biridir. Ailede kalça çıkığı öyküsü olan bireylerde bu durumun görülme olasılığı daha yüksektir.
Ayrıca, doğum sırasında bebeğin kalça eklemine yapılan baskılar da bu durumu tetikleyebilir. Özellikle makat (ters) doğum pozisyonunda doğan bebeklerde kalça çıkığı riski daha fazladır. Bunun yanı sıra bazı toplumlarda sık olarak yapılan kundaklama kalça çıkığı için risk oluşturur.