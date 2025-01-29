Bu gelenek yüzyıllardır uygulanıyor ama kalça çıkığına neden olabilir! Yürürken veya emeklerken dengesizlik varsa dikkat!

Daha ileri yaşlardaki çocuklarda veya daha ciddi vakalarda ise cerrahi müdahale gerekebilir. Kalça ekleminin yeniden yapılandırılması ve femur başının kalça yuvasına doğru şekilde oturması için çeşitli cerrahi teknikler uygulanır.

Cerrahi sonrası rehabilitasyon süreci, çocuğun normal yaşamına dönmesi için kritik öneme sahiptir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon programları, çocuğun kalça ekleminin güçlenmesini ve hareket kabiliyetinin artmasını sağlar.