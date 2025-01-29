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Bu gelenek yüzyıllardır uygulanıyor ama kalça çıkığına neden olabilir! Yürürken veya emeklerken dengesizlik varsa dikkat!

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#Bebek#Bebek Sağlığı#Kundaklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 13:50

Çocuklarda kalça çıkığı, özellikle yeni doğan bebeklerde sıkça rastlanan ortopedik sorunlardan biridir. Kalça çıkığı, femur başının (uyluk kemiği başı) kalça yuvasında tam olarak oturmaması durumudur. Bu durum, kalça ekleminin dengesizliğine ve zamanla ciddi ortopedik problemlere yol açabilir. Ancak erken teşhis ve uygun tedavi ile bu sorun büyük ölçüde önlenebilir ve tedavi edilebilir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Aybars Kıvrak, kalça çıkığının belirtilerini, nedenlerini ve tedavi yöntemlerini anlattı.