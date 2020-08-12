Bu egzersizler boyun tutulmasına iyi geliyor! Bir kenara mutlaka not alın

Boyun tutulmasına neden olabilecek etkenler? -İnsan omurgası bir bütündür. Omurganın bir bölgesinde meydana gelen problem başka bir bölgeyi de etkileyebilir. Boyun bölgesinde bulunan yapılar bel, sırt, omuz, çene ve baş gibi diğer bölgeler ile bağlantı halindedir.