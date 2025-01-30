Bu dört sebze, yaşlanmanın en belirgin belirtilerinden birini durdurmaya yardımcı olabilir!

SAÇLAR NEDEN BEYAZLAR?

Saçların beyazlaması, saç köklerindeki pigment hücrelerinin giderek azalmasından kaynaklanır. Saçlarımızın doğal rengi, melanositler adı verilen özel hücreler tarafından üretilen bir pigment olan melaninden gelir. Bu hücreler, melanini saç hücrelerine aşılayarak, doğal tonu yani sarı, kahverengi, siyah veya kırmızı olup olmadığını belirler.



Yaşlandıkça melanositler daha az melanin üretmeye başlar ve bu da saç pigmentinde kademeli bir azalmaya neden olur. Zamanla, belirli saç kökleri melanin üretimini tamamen durdurur ve bu da gri veya beyaz saçların büyümesine yol açar.