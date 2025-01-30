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Bu dört sebze, yaşlanmanın en belirgin belirtilerinden birini durdurmaya yardımcı olabilir!

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#Sağlık#Luteolinin#Saçlar Neden Beyazlar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 12:23

Uluslararası Antioxidants dergisinde yayımlanan bir araştırma, dört sebzede bulunan ve bir antioksidan olan ‘luteolinin’, beyaz saçların ilerlemesini azaltmaya yardımcı olabileceğini öne sürdü. İşte detaylar…