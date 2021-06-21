Bu çiçeklere dikkat etmeli! Polen alerjisini artırabilecek bitki türleri

Her yıl bahar geldiğinde, çiçek açmış muhteşem bitkiler karşısında herkes heyecanlanır. Onlar hakkında hiçbir şey bilmesek bile, onları tüm mevsim boyunca güzelliklerinin tadını çıkarmak için can atarak, büyük bir istekle satın alıyoruz. Ve sonrasında kendimizi hapşırırken, burnunu çekerken ve bunun sonucunda kaşınan gözlerimizi kaşırken buluyoruz. Bu gibi durumlar size de tanıdık geliyorsa, endişelenmeyin! Alerjilerinizi tetiklemeyen birçok bitki var, ancak bazı çiçekli bitkilerin sizin için sorun yaratabileceğinizi bilmekte fayda var. İşte uzak durmanız gereken o çiçeklerden bazılar…