Bu çiçeklere dikkat etmeli! Polen alerjisini artırabilecek bitki türleri
İster polen alerjiniz olsun ister genel olarak alerjik bir bünyeye sahip olun, çevresel etkenlere hassas bünyelerde çiçeklerin elbette etkisi büyüktür. Her yıl bahar aylarını kabus gibi geçirmek yerine tomurcukları açan çiçeklerin tadını çıkarmak istemez misiniz? Bunun için hangi çiçeklerin size zarar verebileceğini bilmeniz çok önemli. İşte baharın tadını çıkarabileceğiniz ve uzak durmanız gereken çiçek türleri…
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Her yıl bahar geldiğinde, çiçek açmış muhteşem bitkiler karşısında herkes heyecanlanır. Onlar hakkında hiçbir şey bilmesek bile, onları tüm mevsim boyunca güzelliklerinin tadını çıkarmak için can atarak, büyük bir istekle satın alıyoruz. Ve sonrasında kendimizi hapşırırken, burnunu çekerken ve bunun sonucunda kaşınan gözlerimizi kaşırken buluyoruz. Bu gibi durumlar size de tanıdık geliyorsa, endişelenmeyin! Alerjilerinizi tetiklemeyen birçok bitki var, ancak bazı çiçekli bitkilerin sizin için sorun yaratabileceğinizi bilmekte fayda var. İşte uzak durmanız gereken o çiçeklerden bazılar…
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1.Güller
Alerjiye neden olduğu en bilinen çiçekli bitkilerden biriyle başlayalım. Güller genel olarak herkesin favorisidir, ancak güzellikleri ve harika kokularıyla birlikte birçoğumuz için ileri derecede alerjik reaksiyona neden olabilir.
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2.Gardenyalar
Birçok insan için alerjiye neden olan bir başka güzel çiçekli bitki de gardenyadır. Güzel, beyaz, kokulu çiçekler bahar ve yaz aylarında muazzam güzelliktedir. Ayrıca keskin kokulara duyarlı herkes için alerji sorunlarına neden oldukları bilinmektedir. Bahçenizin taze kokmasına neden olsalar da güçlü kokulara karşı hassassanız bunlardan kaçının.
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3. Dut yaprağı
Bu harika küçük meyve ağacı aynı zamanda minik çiçekler de verir. Genellikle Doğu ABD'de bulunurlar. Dutun saman nezlesine neden olduğu ve alerjileri oldukça hızlı bir şekilde tetiklediği bilinmektedir.
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4.Krizantem
Krizantem çiçekleri birçok insanın favorisidir. Bu sevimli, feminen çiçekler oldukça hızlı tepki verme eğilimindedir, bu nedenle ektiğiniz herhangi bir çiçek varsa ve koklamayı veya hapşırmayı bırakamıyorsanız, nedeni bu olabilir.
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5. Papatya
Papatyalar en sevilen çiçeklerden biridir. Çay olarak içilir ve çeşitli şekillerde kullanılabilir. Ancak papatya çiçekleri polen ve saman nezlesine duyarlı kişilerde sıklıkla alerjik reaksiyonları tetikler. Eğer o kişilerden biriyseniz, bu çiçeğin çay şeklinde bile olsa acı çekmenizin nedeni olabileceğini unutmayın.
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6. Ayçiçeği
Ayçiçekleri, tıpkı bir tabloyu anımsatan başka bir harika çiçektir, aynı zamanda alerjiler için en kötü çiçeklerden biridir. Ayçiçeği tarlasının yakınında yaşıyorsanız veya bahçenizde varsa, belirtilerinize neden olabileceklerini unutmayın.
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Çoğu insan çiçeklere ağaçlar ve çalılar kadar duyarlı değildir. Çoğu ağaç ve ot, aslında ilkbahar ve sonbaharda alerjilerin nedeni olabilir. Bununla birlikte, alerji sorunlarının da ortaya çıkmasına neden olan birkaç çiçeği akılda tutmak her zaman iyidir.
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Alerji yapmayan çiçekler
Begonyalar, zambaklar, sardunyalar, menekşeler, deniz salyangozu, laleler, mineçiçeği, petunyalar, kaktüs, nergis ve sardunyalar alerjisi olanlar için sorun yaratmaz. Alerji için sorun yaratmayacak başka ağaçlar ve çalılar da vardır, bu yüzden bu yıl bitki veya çalı satın almadan önce araştırma yaptığınızdan emin olun.