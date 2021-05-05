HÜRRİYET AİLE ÖZEL / Fotoğraflar: iStock, Alamy, Ingimage
Haber Giriş: 05 Mayıs 2021 - 00:54 |
Bu besinleri çok çok tüketin! Hem vücudu hem de damarları temizliyorlar
Sağlık sorunlarının oluşmasının temelinde dengesiz ve sağlıksız beslenme yatmaktadır. Kişilerin sağlıksız olarak beslenmeleri durumunda damarlarda tıkanıklık oluşabiliyor. Bu sebeple kalp hastalıklarının önlenmesinde yardımcı olan ve damarları temizleyen besinleri tüketmek gerebiliyor. Peki hangi besinlerin tüketilmesi gerekmektedir? Diyetisyen Deniz Zünbülcan, bu besinleri tek tek anlattı.
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HÜRRİYET AİLE ÖZEL / Çoğu kişi beslenmeyi doymak olarak görse de beslenme vücut için gerekli vitamin ve minerallerin alınmasıdır. Bazı besinler diğerlerine göre daha spesifik görevleri de üstlenerek vücut için antioksidan etkiyi daha çok gösterir.
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Böyle bir durumda vücut kendini daha iyi temizleyebilir, damarlarda plak oluşma ihtimali azalır ve kan dolaşımı daha düzgün olur.
İşte Diyetisyen Deniz Zünbülcan'ın önerdiği damarları temizleyen o besinler...
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Sarımsak: Sarımsağın yapısında çok sayıda kimyasal bulunmaktadır. En önemli kimyasal allisin'dir. A, B1, B2, B, C vitamini ve çeşitli mineralleri içerir. Aynı zamanda vücutta önemli antioksidan olan glutatyonun üretimini arttırmaktadır.
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Erkek ICR farelerle yapılan çalışmada, sarımsak verilen farelerin doku ve kan örneklerinde diğer gruba göre daha az lipid bulunduğu ve karaciğerlerinde de daha az kolesterol ve trigliserid olduğu görülmüştür. Batılı dünyanın lokman hekimi Dioscorides, sarımsağın atardamarlara iyi geldiğini ve toplardamarları genişlettiğini savunmuştur. Sarımsak tüketenlerde tüketmeyenlere göre daha az kalp ve damar hastalıklarının görüldüğü çalışmalarla kanıtlanmıştır. Kanda bulunan fibrin ve plak yapılarının oluşumunu azaltmaktadır.
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Nar: Ulusal Bilimler Akademisi bildiriler kitabında yayımlanan araştırmaya göre narın yüksek antioksidan kapasitesi nitrik oksit üretimini arttırmaktadır. Bu durum ise kan akışının ve arterlerin daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır.
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Narın suyunu içebilir, smoothieler hazırlayabilir, meyve olarak yiyebilir veya salatalarınıza ekleyebilirsiniz.
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Zerdeçal: Damar sertleşmesinin en büyük nedenlerinden olan iltihaplanmayı azaltan 'curcumin' maddesini içerir. Fransız araştırmacıların yaptığı bir araştırmaya göre 'curcumin', damarda yağ birikimini yaklaşık %26 oranında azaltmaktadır.
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Damarlarınızı temizlemek ve daha sağlıklı kan akışı sağlamak için beslenmenize mutlaka bu antienflamatuvar ajanı eklemelisiniz. Zerdeçal aynı zamanda kan damarı hasarının önlenmesinde etkili olabilen B6 vitaminini de içerir.
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Zeytinyağı: Besleyici değeri çok yüksektir. A, C, E vitaminleri, kalsiyum, fosfor, magnezyum minerallerini ve omega-9 doymamış yağ asidini içerir.
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Kötü kolesterolü düşüren zeytinyağı, antienflamatuar etkisi sayesinde kan damarlarının temizlenmesinde çok etkilidir. Özellikle doğal ve soğuk sıkım zeytinyağının seçilmesi oldukça önemlidir.
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Yaban mersini: Antosiyaninler gibi antioksidanlar bakımından zengindir. Antosiyaninler, oksidatif strese ve inflamasyona iyi gelerek kan damarlarının sağlığında olumlu etki yapar.
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Yapılan çalışmalar, yabanmersini ve diğer kırmızı meyvelerin tüketiminin artırılmasının kalp hastalığı riskini de azaltacağını gösterir.
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Brokoli: Brokoli atardamarlarda plak oluşumunun önlenmesinde etkilidir. Antioksidan olan C ve E vitaminlerinin iyi kaynağıdır. Bu sayede bağışıklık sistemini de güçlendirir. Öğünlerinizde haşlanmış zeytinyağlı bol limonlu brokoliye yer vermeyi unutmayın.