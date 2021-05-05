Bu besinleri çok çok tüketin! Hem vücudu hem de damarları temizliyorlar

Erkek ICR farelerle yapılan çalışmada, sarımsak verilen farelerin doku ve kan örneklerinde diğer gruba göre daha az lipid bulunduğu ve karaciğerlerinde de daha az kolesterol ve trigliserid olduğu görülmüştür. Batılı dünyanın lokman hekimi Dioscorides, sarımsağın atardamarlara iyi geldiğini ve toplardamarları genişlettiğini savunmuştur. Sarımsak tüketenlerde tüketmeyenlere göre daha az kalp ve damar hastalıklarının görüldüğü çalışmalarla kanıtlanmıştır. Kanda bulunan fibrin ve plak yapılarının oluşumunu azaltmaktadır.