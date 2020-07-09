Sağlık Fotoğraflar: iStock-Ingimage Haber Giriş: 09 Temmuz 2020 - 10:09 , 09 Temmuz 2020 - 10:16

Bu besinler sigarayı bırakmanıza yardımcı oluyor

Sigarayı bırakmaya karar verdiğinizde beslenmenizde yapacağınız küçük değişiklerle bu süreci kolaylaştırabilir ve kilo alımını engelleyebilirsiniz. Peki bunun için nelere dikkat etmeli? Hangi besinleri tüketmeli? Uzman Diyetisyen Hilal Konak, sigarayı bırakmaya yardımcı besinleri sıraladı.