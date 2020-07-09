Bu besinler sigarayı bırakmanıza yardımcı oluyor

Sigarayı bırakmaya karar verdiğinizde beslenmenizde yapacağınız küçük değişiklerle bu süreci kolaylaştırabilir ve kilo alımını engelleyebilirsiniz. Peki bunun için nelere dikkat etmeli? Hangi besinleri tüketmeli? Uzman Diyetisyen Hilal Konak, sigarayı bırakmaya yardımcı besinleri sıraladı.
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1
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İşte sigarayı bırakmanıza yardımcı olacak beslenme önerileri…
2
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Sigara bırakıldıktan sonra nikotinin vücuttan atılma sürecinde kan şekeri seviyelerinde düzensizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle kan şekeri seviyesinde hızlı değişikliklere neden olan gıdalardan uzak durulmalıdır (Beyaz ekmek, un, şeker, pirinç, paketli gıdalar, beyaz undan yapılmış gıdalar, tatlı, hamur işleri, poğaça gibi).
3
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Zencefil tüketilebilir veya zencefil çayı içilebilir. Zencefil, akciğerlerin toksinlerden temizlenmesine yardımcı olmaktadır.
4
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Meyankökü çayı içmek hem aromasıyla hem etken maddesiyle sigaraya olan ihtiyacı azaltır.
5
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Karanfil çiğnemek veya karanfil çayı içmek de sigarayı bırakma sürecini kolaylaştırmaktadır.
6
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Atıştırma hissini azaltmak için düşük kalori yüksek su içeriğine sahip olan salatalık veya kereviz sapı tercih edilebilir.
7
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Sigara kullanan kişilerin plazmada C vitamini ve B-karoten seviyesi daha düşüktür. Sigarayı bırakma sürecinde C vitamini ve antioksidan kaynağı olan, vücudu toksinlerden temizleyen portakal, greyfurt, kivi gibi taze meyveler mutlaka tüketilmelidir. C vitamini alımı sigara içme isteğini azaltacaktır.
8
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Yaban mersini, mürdüm eriği, böğürtlen gibi mor meyveler de yüksek antioksidan içeriğiyle sigara bırakma sürecini kolaylaştıracaktır.
9
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Tarçınlı su içmek ya da yoğurda, süte, çaya tarçın ilave etmek sigarayı bırakmaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca kan şekerini dengeleyerek kilo kontrolünde etkili olacaktır.
10
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Kilo kontrolü sağlamak için, öğünlerde ana yemeğin yanında mutlaka bol yeşillik içeren salata tüketilmelidir. Yemekle birlikte düzenli olarak salata tüketimi, iştah kontrolüne de yardımcı olacaktır.
11
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Sigarayı hatırlatan çay ve kahve gibi içeceklerin tüketimi sınırlandırılmalıdır.