Sağlık Hürriyet Aile Özel / Görseller: Ingimage Haber Giriş: 25 Mart 2020 - 12:40 , 15 Mayıs 2020 - 12:27

Bu besinler koronavirüse karşı kalkan oluyor

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen koronavirüsten korunmak için alınacak önlemlerden başında bağışıklık sistemini güçlü tutmak geliyor. Uzman Diyetisyen Hilal Konak; tam da bu noktada bağışıklık sisteminin nasıl güçlendirileceğine ilişkin detaylar paylaşıyor, virüse karşı kalkan olan besinleri sıralıyor.