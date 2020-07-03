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Hürriyet
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Sağlık
Kaynak: İHA / Fotoğraf: Ingimage - Alamy
Haber Giriş: 03 Temmuz 2020 - 14:03,

Bu besinler katarakt oluşumunu engelliyor

Katarakt hastalığını önleyen besin ve vitaminler hakkında bilgi veren uzmanlar, A vitamininin ‘Kuru göz’ ve ‘Gece körlüğü’ gibi hastalıkların önlenmesinde oldukça etkili olduğunu söyledi.

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Bazı besinlerin tüketildiği takdirde katarakt hastalığının oluşumunu yavaşlatabileceğini ifade eden Göz Sağlığı ve Hastalıkları ve Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

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"Bilhassa yaşlanma ile ortaya çıkan katarakt ve makular dejenerasyon gibi görme sorunlarının önlenmesinde vitaminler, mineraller (A, C, E, çinko, beta karoten, lutein ve zeksanthin, omega 3 ve 6) ve bazı bitkisel ürünlerin rolü oldukça fazladır.

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Katarakt hastalığının kesin sebebi bilinememekle birlikte katarakt olduğu zaman gözün doğal merceği bulanıklaşır ve net bir görünüm olmaz. Kataraktın tedavisi ilaçla olmamaktadır. Ancak cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilir. Ancak bazı besinlerin ve vitaminlerin tüketilmesi katarakt riskiniz azaltabilmekte ve hastalığın seyrini yavaşlatabilmektedir" dedi.

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C vitaminin çok olduğu besinler arasında portakal, greyfurt, mandalina, yeşilbiber, çilek ve brokoli gibi besinlere dikkat çeken İpçioğlu, bu besinlerin tüketildiği takdirde katarakt hastalığının oluşumunu yavaşlatabileceğini söyledi.

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Adnan İpçioğlu, "Genel göz sağlığını korumak içinde gözümüzün her gün C vitamini alması gerekir. E vitamini içeren besinler; buğday, badem, fındık ve yer fıstığı gibi besinler gelmektedir.

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A vitamini ise göz gribine ve alerjilere karşı koruduğu gibi katarakt hastalığının oluşumunu engellemede yardımcı olur. Çinko minerali tüketmek çok önemlidir. A vitamin ile birlikte özellikle balık ve tüm deniz ürünleri, kabak çekirdeği ve fıstık tüketilmesi gerekir" diye konuştu

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Op. Dr. Adnan İpçioğlu son olarak, vitaminlerin genel göz sağlığı içinde takviye kaynaklı olabileceğini ama göz sağlığıyla ilgili herhangi bir şikâyette mutlaka göz doktoruna başvurulması gerektiğini söyledi.

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