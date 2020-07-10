Bu besinler karaciğeri hızla yeniliyor! Düzenli tüketirseniz…

Hem üzüm hem çekirdeği karaciğer için faydalı Sağlıklı bir karaciğer için vazgeçilmez bir diğer besin de üzümdür. Üzümün hem kendisi hem de çekirdeği karaciğer sağlığı için önemlidir. Yapılan pek çok araştırma üzüm çekirdeğinin karaciğer hasarları üzerinde olumlu sonuçlar verdiğini göstermektedir.