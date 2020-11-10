Bu besinler çocukların göz sağlığı için çok faydalı
Hayatımızı kolaylaştırmasına karşın gelişen teknolojinin çocuklarımızın göz sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Diyetisyen Emre Uzun, göz için faydalı süper besinleri sıraladı.
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1
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Evde de okulda da teknolojik cihazlara maruz kalan çocukların görme yeteneği bozuluyor, ilerleyen yaşlarda daha ciddi göz rahatsızlıklarına açık hale geliyorlar. Diyetisyen Emre Uzun havuç, koyu yeşil yapraklı sebzeler, yumurta, badem ve yağlı balıklardan oluşan öğünlerin göz sağlığını korumaya birebir geldiğini anlatıyor, çocukların iştahla yiyeceği tarifler veriyor.
2
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Anneler ne kadar sınırlamaya çalışsalar da çocuklarını bilgisayar, tablet, akıllı telefon, televizyon ekranlarından uzak tutmayı pek başaramazlar. Evdeki yasaklar işe yarasa bile artık eğitimin bir parçası haline gelen elektronik cihazlar bu sefer de okulda çocuklarımızın karşısına çıkar. Teknolojiden uzak durmak mümkün olmadığına göre bütün ebeveynler ne yapmalıyım sorusuna yanıt bulmaya çalışırlar.
3
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Beş süper besin
Bedenimizin her organının işlevini sağlıklı sürdürmesini sağlayan yeterli ve dengeli beslenme çocukların göz sağlığını korumak için de şart. Betakaroten, C vitamini, E vitamini açısından zengin besinler yaş ilerledikçe görme yeteneğinin zayıflatır. Lutein, zeaksantin, çinko ve selenyum içeren besinler gözleri güçlendirmek ve görme duyusunu korumak için çok önemlidir.
4
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Havuç
Annelerin ‘Havuç ye de gözlerin kuvvetlensin’ öğüdü bir şehir efsanesi değildir. Havuca turuncu rengini de veren A vitamini, öncül maddesi betakaroten sayesinde retinanın ve gözün diğer bölümlerinin fonksiyonlarını sorunsuz bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olur.
5
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Koyu yeşil yapraklı sebzeler
Antioksidan özelliğe sahip olan lutein ve zeaksantin, katarakt maküler dejenerasyonun gelişmesini önlerler.
6
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Yumurta
Yumurta sarısı tam bir lutein ve zeaksantin kaynağıdır. Aynı zamanda retinayı koruyucu etkisi olan çinko mineralini de içermektedir. Bu üçlü maküler dejenerasyonun gelişmesini önler.
7
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Badem
Barındırdığı E vitamini sayesinde maküler dejenerasyonun gelişimini yavaşlatır. Günde bir avuç badem, günlük E vitamini ihtiyacımızın yarısını karşılar.
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Yağlı balıklar
Tuna, somon, orkinos, hamsi, alabalık gibi yağlı balıklar, retinada bulunan bir yağ asidi olan DHA bakımından zengindir. Bu sayede kuru göz sendromuna bağlı göz hastalıklarını önleyici özellikleri vardır.
9
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Diğer yardımcı besinler
Bu beş süper besinin yanı sıra çocukların süt, yoğurt, kırmızı et, tavuk eti, kuru baklagiller, sebzeler, meyveler, ekmek, bulgur, makarna, pirinç vb. besinleri de her öğünde yeterli miktarda tüketmesine özen göstermek gerekir.
10
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Çocukların özellikle kemik ve diş gelişimi için günde iki üç su bardağı süt veya yoğurt, 1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir tüketmelerini sağlamakta da yarar bulunur. Ayrıca hastalıklara karşı daha dirençli olmaları ve sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için her gün en az beş porsiyon taze sebze veya meyve tüketmeleri gerekir.
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Çocuklar bu yiyeceklere hayır diyemeyecek
Çocuklarda çok sık rastlanan iştahsızlık olgusunu ve sevmedikleri besinleri yememe inadını aşmak için asla hayır diyemeyecekleri bu iki enfes tarif, onların göz sağlıklarını korumak için de büyük yarar sağlayacak.
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Bademli yulaflı sütlaç
Malzemeler:
2 çorba kaşığı pirinç 400 ml süt 8-10 adet kıyılmış badem 1 çorba kaşığı yulaf 1 çorba kaşığı organik sızma zeytinyağı Üzeri için: Çilek, ahududu
Hazırlanışı: Küçük bir tencereye süt ve pirinci koyun, kaynayana kadar orta ateşte pişirin. Kaynama noktasına gelince ocağın altını kısın, aralıklarla karıştırarak 20 dakika pişirin. Tavada ısıttığınız zeytinyağına yulaf ile bademi ekleyin, hafif renk alana kadar kavurup ocaktan alın. Sütlacı henüz ılıkken kâselere paylaştırın. Üzerine kavrulmuş yulaf ve bademden serpiştirip çilek ve ahududu ekleyerek servis edin.
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Balıklı kek tarifi
Malzemeler:
1 kg palamut fileto 1 adet soğan 1 yumurta 4 yemek kaşığı un 1 tatlı kaşığı kabartma tozu 1 tutam maydanoz 1 tutam dereotu 1 çorba kaşığı galeta unu
Hazırlanışı: Balık, soğan, maydanoz ve dereotunu rondo’dan geçirin. Yumurta, kabartma tozu, galeta unu ve unu karıştırıp yoğurun. Balığı köfte gibi şekillendirip galeta unuyla kızartın.