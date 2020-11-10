MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Çocuk Haberleri Çocuk Sağlığı Haberleri Bu besinler çocukların göz sağlığı için çok faydalı
GeriÇocuk Sağlığı Bu besinler çocukların göz sağlığı için çok faydalı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Çocuk Sağlığı
Fotoğraflar: Alamy-Ingimage-iStock
Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 17:15 | 

Bu besinler çocukların göz sağlığı için çok faydalı

Hayatımızı kolaylaştırmasına karşın gelişen teknolojinin çocuklarımızın göz sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Diyetisyen Emre Uzun, göz için faydalı süper besinleri sıraladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Evde de okulda da teknolojik cihazlara maruz kalan çocukların görme yeteneği bozuluyor, ilerleyen yaşlarda daha ciddi göz rahatsızlıklarına açık hale geliyorlar. Diyetisyen Emre Uzun havuç, koyu yeşil yapraklı sebzeler, yumurta, badem ve yağlı balıklardan oluşan öğünlerin göz sağlığını korumaya birebir geldiğini anlatıyor, çocukların iştahla yiyeceği tarifler veriyor.

2
Abone Olgoogle-news

Anneler ne kadar sınırlamaya çalışsalar da çocuklarını bilgisayar, tablet, akıllı telefon, televizyon ekranlarından uzak tutmayı pek başaramazlar. Evdeki yasaklar işe yarasa bile artık eğitimin bir parçası haline gelen elektronik cihazlar bu sefer de okulda çocuklarımızın karşısına çıkar. Teknolojiden uzak durmak mümkün olmadığına göre bütün ebeveynler ne yapmalıyım sorusuna yanıt bulmaya çalışırlar.

3Beş süper besin
Abone Olgoogle-news

Beş süper besin

Bedenimizin her organının işlevini sağlıklı sürdürmesini sağlayan yeterli ve dengeli beslenme çocukların göz sağlığını korumak için de şart. Betakaroten, C vitamini, E vitamini açısından zengin besinler yaş ilerledikçe görme yeteneğinin zayıflatır. Lutein, zeaksantin, çinko ve selenyum içeren besinler gözleri güçlendirmek ve görme duyusunu korumak için çok önemlidir.

4Havuç
Abone Olgoogle-news

Havuç

Annelerin ‘Havuç ye de gözlerin kuvvetlensin’ öğüdü bir şehir efsanesi değildir. Havuca turuncu rengini de veren A vitamini, öncül maddesi betakaroten sayesinde retinanın ve gözün diğer bölümlerinin fonksiyonlarını sorunsuz bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olur.

5Koyu yeşil yapraklı sebzeler
Abone Olgoogle-news

Koyu yeşil yapraklı sebzeler

Antioksidan özelliğe sahip olan lutein ve zeaksantin, katarakt maküler dejenerasyonun gelişmesini önlerler.

6Yumurta
Abone Olgoogle-news

Yumurta

Yumurta sarısı tam bir lutein ve zeaksantin kaynağıdır. Aynı zamanda retinayı koruyucu etkisi olan çinko mineralini de içermektedir. Bu üçlü maküler dejenerasyonun gelişmesini önler.

7Badem
Abone Olgoogle-news

Badem

Barındırdığı E vitamini sayesinde maküler dejenerasyonun gelişimini yavaşlatır. Günde bir avuç badem, günlük E vitamini ihtiyacımızın yarısını karşılar.

8Yağlı balıklar
Abone Olgoogle-news

Yağlı balıklar

Tuna, somon, orkinos, hamsi, alabalık gibi yağlı balıklar, retinada bulunan bir yağ asidi olan DHA bakımından zengindir. Bu sayede kuru göz sendromuna bağlı göz hastalıklarını önleyici özellikleri vardır.

9Diğer yardımcı besinler
Abone Olgoogle-news

Diğer yardımcı besinler

Bu beş süper besinin yanı sıra çocukların süt, yoğurt, kırmızı et, tavuk eti, kuru baklagiller, sebzeler, meyveler, ekmek, bulgur, makarna, pirinç vb. besinleri de her öğünde yeterli miktarda tüketmesine özen göstermek gerekir.

10
Abone Olgoogle-news

Çocukların özellikle kemik ve diş gelişimi için günde iki üç su bardağı süt veya yoğurt, 1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir tüketmelerini sağlamakta da yarar bulunur. Ayrıca hastalıklara karşı daha dirençli olmaları ve sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için her gün en az beş porsiyon taze sebze veya meyve tüketmeleri gerekir.

11Çocuklar bu yiyeceklere hayır diyemeyecek
Abone Olgoogle-news

Çocuklar bu yiyeceklere hayır diyemeyecek

Çocuklarda çok sık rastlanan iştahsızlık olgusunu ve sevmedikleri besinleri yememe inadını aşmak için asla hayır diyemeyecekleri bu iki enfes tarif, onların göz sağlıklarını korumak için de büyük yarar sağlayacak.

12Bademli yulaflı sütlaç
Abone Olgoogle-news

Bademli yulaflı sütlaç

Malzemeler:

2 çorba kaşığı pirinç
400 ml süt
8-10 adet kıyılmış badem
1 çorba kaşığı yulaf
1 çorba kaşığı organik sızma zeytinyağı
Üzeri için: Çilek, ahududu

Hazırlanışı: Küçük bir tencereye süt ve pirinci koyun, kaynayana kadar orta ateşte pişirin. Kaynama noktasına gelince ocağın altını kısın, aralıklarla karıştırarak 20 dakika pişirin. Tavada ısıttığınız zeytinyağına yulaf ile bademi ekleyin, hafif renk alana kadar kavurup ocaktan alın. Sütlacı henüz ılıkken kâselere paylaştırın. Üzerine kavrulmuş yulaf ve bademden serpiştirip çilek ve ahududu ekleyerek servis edin.

13Balıklı kek tarifi
Abone Olgoogle-news

Balıklı kek tarifi

Malzemeler:

1 kg palamut fileto
1 adet soğan
1 yumurta
4 yemek kaşığı un
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 tutam maydanoz
1 tutam dereotu
1 çorba kaşığı galeta unu

Hazırlanışı: Balık, soğan, maydanoz ve dereotunu rondo’dan geçirin. Yumurta, kabartma tozu, galeta unu ve unu karıştırıp yoğurun. Balığı köfte gibi şekillendirip galeta unuyla kızartın.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi