Bu besinler çocukların göz sağlığı için çok faydalı

Çocukların özellikle kemik ve diş gelişimi için günde iki üç su bardağı süt veya yoğurt, 1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir tüketmelerini sağlamakta da yarar bulunur. Ayrıca hastalıklara karşı daha dirençli olmaları ve sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için her gün en az beş porsiyon taze sebze veya meyve tüketmeleri gerekir.