Bu besinler çocuk özlemine son veriyor

Tekrarlayan gebelik kayıpları ya da tüp bebek tedavisinde yaşanan başarısızlıklar sonucunda çiftlerin çocuk özlemi her geçen gün artıyor. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler gebelik oluşmasında yaşanan sorunların önüne geçmek için neler tüketmeli? Sperm ve yumurta kalitesini arttırmak için nelere dikkat etmeli? Üreme Sağlığı ve İmmunolojisi Uzmanı Dr. Murat Berksoy, çocuk özlemine son veren besinleri titizlikle sıraladı.
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1
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Üreme Sağlığı ve İmmunolojisi Uzmanı Dr. Murat Berksoy, çocuk özlemi çeken çitflerin hangi besinlerle olası bir DNA hasarının önüne geçebileceklerini ve aynı zamanda sperm ve yumurta kalitesini nasıl artırabileceklerini anlatan önemli bilgiler verdi. İşte anne ve baba adayları için sağlıklı bebeğe giden yolun reçetesi…
2
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Anne adayları ne tüketmeli?
Arı sütü: Hormon dengesinin sağlanması için önemli bir destektir. Karaciğerin kendini temizlemesine yardım eder. Yumurtanın olgunlaşması sırasında genetik açıdan hasar görme ihtimalini azaltır. Vücutta inflamasyon, yani iltihaplanmayı azaltarak bağışıklığı destekler.
Nasıl kullanılır: İçeriği en doğal olan güvenilir bir marka tercih edilmeli ve günde bir çay kaşığı kullanılmalı.
3
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Hayıt otu tohumu: Kadın doğurganlığı için kullanılan, bilinen en eski besin desteğidir. Adet düzensizliğine sebep olan hormon bozuklukları için çok faydalıdır. Adet öncesi gerginlik ve duygu-durum bozukluklarında rahatlatıcıdır. Düşüğü önleyici etkisi vardır. Progesteron hormonu eksikliğine bağlı infertilite tedavisinde kullanılır.
Nasıl kullanılır: Yarım tatlı kaşığı hayıt tohumunu hafifçe ezin. Bir bardak kaynar suya ezilen tohumları ekleyin. 5-10 dakika kadar demlendikten sonra süzün. Bu çayı günde 2 bardak tüketebilirsiniz.
4
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Devedikeni: Vücuda giren toksinlerin etkilerinin temizlenmesine destek olur. Toksinlerin ve kimyasalların yumurtalıklara zarar vermesini önler. İltihap azaltıcı antioksidan etkileri yumurta olgunlaşma sürecinde çok yararlıdır.
Nasıl kullanılır: 1 çay kaşığı ezilmiş devedikeni tohumunu 1 bardak sıcak suda 10 dakika demleyin. Günde 4-6 fincan tüketebilirsiniz.
5
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Ananas: İçerdiği doğal kimyasallar ağrıları azaltıcı, kan akışkanlığını artırıcı, yaraları iyileştirici, sindirimi düzenleyici, ödem atıcı, iltihaplanmayı azaltan etkisi ile embriyonun rahme tutunma aşamasında yararlıdır.
Nasıl kullanılır: Özellikle sabahları kahvaltıda 2 dilim ananas yenmesi uygundur.
6
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Baba adayları ne tüketmeli?
Çörekotu yağı: Temel yağ asitlerini içeren çörekotu yağı, en doğal katkısız hali ile fayda sağlayabilir. Sperm DNA hasarını azaltır. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Nasıl kullanılır: Her yemeğe bir kaşık eklenebilir.
7
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Ginseng: Afrodizyak etkisi ile çok tercih edilir. Cinsel işlev bozukluklarında en çok kullandığımız besinlerdendir. Sperm sayısı ve kalitesini artırır. Testisleri zararlı kimyasalların zararlarından korur.
Nasıl kullanılır: Ginseng çayı bitkinin kurutulmuş köklerinden yapılmalı. Kökler rendelenerek veya küçük parçalar halinde kesilerek üzerine kaynatılmış ve 5 dakika soğutulmuş su dökülür. Bu şekilde 6-7 dakika demlenir. Günde 1-2 kez içilebilir.
8
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Arı poleni: Arı poleni A ve B vitaminlerinden zengindir. Yüksek oranda protein içerir. Erkeklerde güç ve dayanıklılığı artırır. Sperm sayısı ve kalitesinin artmasında yararlıdır.
Nasıl kullanılır: Alerjisi olmayan kişilerde yemeklerle birlikte günde 1-2 yemek kaşığı olarak kullanılabilir.
9
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Zerdeçal: İltihaplanmayı azaltıcı antioksidan etkisiyle spermin kalitesini artırarak, dölleme yeteneğinin iyileştirilmesinde yardımcıdır. DNA hasarını azaltır.
Nasıl kullanılır: Baharat olarak kullanılabildiği gibi zerdeçal taze bitkisi çay yapılarak ya da yemeklerin içine 30-40 gram eklenerek kullanılabilir.
10
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Safran: Kaygı giderici olarak özellikle tercih edilir. Cinsel fonksiyonları iyileştirici etkisi ile çocuk sahibi olmak isteyen baba adaylarında sıklıkla kullanılmaktadır.
Nasıl kullanılır: Yiyeceklerde baharat olarak kullanılabildiği gibi günde bir çay kaşığı salatalara eklenerek de kullanılabilir.