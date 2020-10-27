Sağlık Fotoğraflar: Alamy-Ingimage-iStock Haber Giriş: 27 Ekim 2020 - 14:53 | 27 Ekim 2020 - 14:57

Bu besinler çiğ mi yoksa pişmiş mi tüketilmeli? Hangisi daha sağlıklı?

Besinlerden en fazla yararı sağlayabilmek için neyi, ne kadar tükettiğimiz kadar nasıl tükettiğimizin de oldukça önemli olduğunu ifade eden Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, besinlerin nasıl tüketilmesi gerektiğiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.