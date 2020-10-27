Bu besinler çiğ mi yoksa pişmiş mi tüketilmeli? Hangisi daha sağlıklı?
Besinlerden en fazla yararı sağlayabilmek için neyi, ne kadar tükettiğimiz kadar nasıl tükettiğimizin de oldukça önemli olduğunu ifade eden Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, besinlerin nasıl tüketilmesi gerektiğiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.
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Besinlere uyguladığımız hazırlama, depolama, pişirme gibi işlemlerle besin değerlerini arttırabilir ya da azaltabiliriz. Peki hangi besinleri pişmiş hangilerini çiğ tüketmeliyiz?
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Domates
Domateste bulunan antioksidan özellik gösteren likopen pişirildiğinde vücut tarafından kullanılma oranı artıyor. Bu nedenle domates pişirilerek tüketilmelidir
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Brokoli
Brokoli çiğ, düşük ısıda-kısa süreli pişirilmiş veya buharda haşlanarak tüketilmelidir. Yüksek ısı antikanserojen etki gösteren sulphoraphane maddesinin azalmasına neden olur. Bu karnabahar, lahana, brokoli ve brüksel lahanası gibi Brassicaceae familyasındaki tüm gıdalar için geçerlidir.
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Kırmızı biber
Kırmızı biber yüksek oranda C vitamini içerir. Isı ile C vitamini kayıpları meydana geldiğinden çiğ tüketilmelidir.
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Sarımsak
Sarımsak içeriğindeki ‘allicin’ maddesi sayesinde antimikrobiyal, antioksidan ve kalp sağlığını koruyucu etki gösterir.
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Allicin etkisi ezilince daha çok ortaya çıkar, yüksek ısıyla ise kaybolur bu nedenle sarımsaktan en iyi çiğ ve ezilmiş şekilde yararlanılır. Pişirme işlemi gerekliyse de ezildikten sonra 10 dakika bekletilip pişirilmelidir.
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Soğan
Soğan çiğ tüketilmelidir çünkü çiğ hali antioksidan ve antikanserojen özellik gösteren sülfürlü bileşiklerden daha zengindir.
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Kuşkonmaz
Kuşkonmaz pişirilmelidir. Çünkü pişirme sayesinde antikanserojen etki gösteren ferulik asit daha emilebilir hale gelir.