Bu besinler beli inceltiyor, karnı dümdüz yapıyor

Yaz mevsiminin gelmesi her sene çoğu kişinin zayıflama kararı almasına neden oluyor ancak bu sene biraz daha farklı… Hareketsiz geçen günlerden sonra bu kararı veren kişi sayısı ciddi oranda arttı. Özellikle de estetik nedenlerden dolayı bel bölgesinde incelme sağlamak isteyenler oldukça fazla. Peki, belimizi inceltmek için neler yapmalı, hangi besinleri tüketmeliyiz? Diyetisyen Deniz Zünbülcan, konuyla ilgili çok önemli tavsiyeler verdi.
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1
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Estetik kaygıların yanı sıra bel bölgesi yağlanmanın sağlık sorunlarına neden olduğu gerçeği de kaçınılmaz. Kadınsanız ve beliniz 80 cm’i özellikle de 88 cm’i geçiyorsa; erkekseniz beliniz 94 cm’i özellikle de 102 cm’i geçiyorsa dikkat etmenizde fayda var. Çünkü yapılan çalışmalar bel çevresindeki yağlanmanın çoğu hastalıklarla özellikle de kalp hastalığı ile ilişkilendirilebileceğini kanıtladı.
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Belinizi inceltmenizin yolu daha sağlıklı beslenmenizden, egzersizi hayatınıza eklemekten ve beslenmenizde özellikle bazı besinlere yer vermenizden geçiyor. İşte beli inceltmeye yardımcı olan o besinler…
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Yabanmersini: İçeriğinde A, C, E vitaminleri, manganez, kalsiyum, fosfor, demir, selenyum, yüksek oranda potasyum ve lif içerir.
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Aynı zamanda yaban mersininin kalorisi de oldukça düşüktür. Yapılan çalışmalarda yaban mersini tüketen ratların bel bölgesindeki yağlanma oranı da daha az bulunmuştur.
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Yeşil çay: Yapılan bir çalışmada egzersiz ile beraber tüketilen yeşil çayın kişilerde kilo vermeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.
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Yeşil çayın içeriğinde bulunan kateşinler metabolizmayı hızlandırıp vücutta kalori yakımını artırır, aynı zamanda bel çevresindeki yağları da azaltmada etkilidir.
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Lifli besinler: Lif içeriği yüksek besinlerin tüketimi bel çevresindeki yağları azaltır. Beyaz pirinç yerine esmer pirinç, bulgur, siyez bulguru veya karabuğday tercih etmeniz beslenmenize yulaf ezmesi, yulaf kepeği gibi besinleri eklemeniz lif tüketiminizi artıracaktır.
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Yapılan çalışmalarda lif içeriği yüksek ve kalori kontrollü diyet programının bel çevresindeki yağların azalmasında etkili olduğu gözlemlenmiştir.
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Yoğurt: Kilonuzu azaltmak ve bel bölgenizdeki yağlanmayı kontrol altına almak istiyorsanız beslenmenizden yoğurdu eksik etmemelisiniz. Protein, kalsiyum ve probiyotik bakteri içeriği ile hem bağırsak sağlığınız için hem de kilo kontrolünüz için oldukça önemli bir besin.
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Çiğ badem: Protein ve lif içeriği sayesinde kişiyi tok tutar. Bu özelliği ile kilo vermek isteyen kişiler için oldukça önemli bir besindir. Yapılan bir çalışmada badem tüketenlerin tüketmeyenlere göre yaklaşık %30 daha fazla kilo kaybettiği görülmüştür.
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Yapılan başka bir çalışmada ise günde 15 adet badem tüketenlerin tüketmeyenlere göre bel çevresinde yaklaşık %10 daha fazla incelme olduğu gözlemlenmiştir.
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Malzemeler
4 yemek kaşığı yoğurt 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi 1 fincan yaban mersini 10-15 tane öğütülmüş çiğ badem
Yapılışı: 4 yemek kaşığı yoğurdu kaseye koyun. 2 yemek kaşığı yulaf ezmesini ilave edin. Öğütülmüş bademleri de ekleyip üzerine yaban mersinlerini atın. Karıştırıp tüketin.