Bu besinler beli inceltiyor, karnı dümdüz yapıyor

Estetik kaygıların yanı sıra bel bölgesi yağlanmanın sağlık sorunlarına neden olduğu gerçeği de kaçınılmaz. Kadınsanız ve beliniz 80 cm’i özellikle de 88 cm’i geçiyorsa; erkekseniz beliniz 94 cm’i özellikle de 102 cm’i geçiyorsa dikkat etmenizde fayda var. Çünkü yapılan çalışmalar bel çevresindeki yağlanmanın çoğu hastalıklarla özellikle de kalp hastalığı ile ilişkilendirilebileceğini kanıtladı.