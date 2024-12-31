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Bu belirtilere çok dikkat edin! D vitamini eksikliğinizin yedi işareti

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#D Vitamini#D Vitamini Eksikliği#D Vitamini Eksikliği Belirtileri
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 12:11

Güneşe maruz kalma sırasında ciltte üretildiği için “güneş ışığı vitamini” olarak adlandırılan D vitamini, sağlığımız için en önemli besinlerden biridir. Ancak çoğumuz D vitaminini yeterince almıyoruz. D vitamini eksikliği vücutta birçok sağlık sorununa neden olabiliyor. Peki D vitamini eksikliğini gösteren işaretler nelerdir?