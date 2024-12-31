Bu belirtilere çok dikkat edin! D vitamini eksikliğinizin yedi işareti

2- Soğuk algınlığı ve enfeksiyonlara yakalanma

Araştırmalar, D vitamini eksikliği ile bağışıklık sisteminin bozulmuş işleyişi arasında bir bağlantı olduğunu ve bunun da enfeksiyon riskini artırabileceğini gösteriyor.

2019'da yayımlanan bir makale de dahil olmak üzere bazı araştırmalar, D vitamini takviyesinin akut solunum yolu enfeksiyonu riskini azaltmaya yardımcı olduğunu ortaya koydu. Ancak diğer araştırmalar bu koruyucu etkinin küçük olabileceğini belirtiyor.