Bu belirtilere çok dikkat edin! D vitamini eksikliğinizin yedi işareti

5- Yavaş yara iyileşmesi
2014 yılında 221 kişiyi kapsayan bir çalışmada, ciddi D vitamini eksikliği olanların iyileşmeyi olumsuz etkileyebilecek daha yüksek seviyelerde enflamatuar belirteçlere sahip olma olasılığının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ludlam-Raine, D vitamininin şu konularda önemli bir rol oynadığını açıkladı:
-- Enflamasyonun kontrol altına alınması
-- Enfeksiyonlarla mücadeleye yardımcı olmak
-- Cilt onarımı
Dolayısıyla eğer bu konuda eksiklik yaşıyorsanız, iyileşme sürecinin sekteye uğraması doğaldır.