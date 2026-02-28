Bu belirtiler varsa dikkat! İşte yaşlandığınızın 25 işareti...

Çorap giymek için oturmayı tercih etmek, “Gençler ne dinliyor?” diye sormak ya da eskiden giydiğiniz kıyafetlerin yeniden moda olduğunu görmek… Yeni bir araştırmaya göre bunlar, “artık yaş alıyorum” hissini tetikleyen en yaygın işaretler arasında. Kırk yaş üzerindeki 5 bin kişiyle yapılan ankette katılımcılar, gençlikten uzaklaştıklarını fark ettiren günlük alışkanlıkları tek tek sıraladı.

Araştırmaya göre en belirgin değişimlerden biri sosyal hayatta yaşanıyor. Katılımcıların yüzde 39’u, gece dışarı çıkmak yerine sakin bir yerde oturup içecek içmeyi daha çok tercih ettiğini söylüyor.