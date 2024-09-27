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Bu belirtiler ihmale gelmez! Meme kanseri artık genç yaşlarda da sık görülüyor!

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#Meme Kanseri#Meme Kanseri Belirtileri#Meme Muayenesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 13:50

Sağlıksız yaşam alışkanlıklarına genetik ve çevresel etkenlerin de eklenmesiyle dünya genelinde görülme sıklığı giderek artan meme kanseri, önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Dünyada her yıl 2 milyon 296 bin, ülkemizde de 25 bin 249 kişi meme kanseri tanısı alıyor.