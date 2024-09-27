Bu belirtiler ihmale gelmez! Meme kanseri artık genç yaşlarda da sık görülüyor!

BU BELİRTİLERE DİKKAT
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cihan Uras, meme kanserinin hiçbir belirti vermeden de gelişebileceği gibi, yaygın görülen bazı sinyalleri olduğunu belirterek, ihmale gelmez 5 belirtiyi şöyle sıralıyor;
• Meme veya koltuk altında ele gelen, özellikle ağrı yapmayan ve hareket etmeyen kitle, şişlik
• Memenin boyutunda değişiklik olması
• Meme başında ya da meme derisinde çekinti, yara, kabuklanma, kızarıklık
• Meme başından akıntı
• Her iki meme arasında simetrik olmayan değişiklikler