Bu alışkanlığınız başınıza bela olabilir! Eğer diyabetli iseniz çıplak ayakla yürümeyin, dar ayakkabılar giymeyin

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 08:37

Çıplak ayakla yürümek veya dar ayakkabılar giymek, eğer diyabetli iseniz ayak sağlığınızı ciddi şekilde tehdit edebilir. Uzmanlar, bu alışkanlıkların uzun vadede ampütasyon riskini artırabileceğini vurguluyor.