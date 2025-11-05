Bu alışkanlığınız başınıza bela olabilir! Eğer diyabetli iseniz çıplak ayakla yürümeyin, dar ayakkabılar giymeyin

Ampütasyon, kol veya bacağın yani vücutta yer alan herhangi bir uzvun travma, enfeksiyon ya da hastalık sonrası cerrahi müdahale ile kesilerek vücuttan ayrılması durumudur.

Her üç dakika 30 saniyede bir Amerikalı, diyabete bağlı olarak bir uzvunu kaybediyor; bu da yılda yaklaşık 160.000 vakaya denk geliyor.