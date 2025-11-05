Bu alışkanlığınız başınıza bela olabilir! Eğer diyabetli iseniz çıplak ayakla yürümeyin, dar ayakkabılar giymeyin

Hastalar, ayakta kızarıklık veya çatlak olup olmadığını kontrol ederek ve parmaklarını ayak parmaklarına hafifçe dokundurup başka yöne bakarken hissedip hissetmediklerini test ederek diyabetik nöropati belirtilerini kontrol edebilirler.
Benzer şekilde, diyabete bağlı ayak sorunları yaşayan hastalardan en sık duyduğum belirtilerden biri ayaklarda karıncalanmadır; bu durum periferik nöropatiye işaret edebilir.
Diyabete bağlı periferik nöropati de yüksek kan şekeri seviyelerinin sinirlere zarar vermesiyle oluşur.
Her iki nöropati türü de ciddidir çünkü his değişikliği veya kaybı, yaralanma veya enfeksiyon riskini artırabilir ve bu durum ampütasyona yol açabilir.
Hastanın kullandığı ayakkabılar, ampütasyona neden olabilecek sorunların gelişmesini önlemede kilit rol oynayabilir.