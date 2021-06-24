Brusella hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Brusella belirtileri, tedavisi ve dikkat edilmesi gerekenler

Brusella'dan nasıl korunulur? Brusella, ciddi komplikasyonları olduğundan ve uzun süreli tedavi gerektirdiği için hastalıktan korunmak adına bazı önlemler alınabilir. Brusella'dan korunmak için:



Kaynağı beli olmayan hayvansal ürünler tüketilmemeli.

Süt iyi kaynatılmalı ve pastörize edilmiş süt ürünleri tercih edilmeli.

Hayvanlar, hastalığa karşı mutlaka aşılanmalı.

Salamura edilmiş peynirler, en az 3 ay bekletilip öyle tüketilmeli.

Hayvancılıkla uğraşanlar eldiven ve gerekek durumlarda da koruyucu giysi kullanmalıdır.