Brusella hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Brusella belirtileri, tedavisi ve dikkat edilmesi gerekenler
Brusella, hayvanlardan insana bulaşan bir bakteri. Beraberinde çeşitli hastalıkları da meydana getirebilen Brusella belirtileri, diğer hastalıklara benzediği için tespit edilmesi biraz zor olabilir. Peki Brusella hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Brusella belirtileri, tedavisi ve dikkat edilmesi gerekenler
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Brusella, koyun, keçi ve sığır gibi hayvanlardan ve ürünlerinden insanlara geçen ve "zoonoz" adı verilen bakteri kaynaklı mikrobiyal bir hastalık. Koyun hastalığı ve peynir hastalığı gibi isimlerle bilinen Brusella, çeşitli hastalıklara yol açabilir.
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Brusella hastalığı nasıl bulaşır?
Bu hastalık, hayvanlardan insanlara süt, süt ürünleri ve et tüketimi sonucu bulaşır. Ayrıca enfekte hayvan dokularına, bütünlüğü bozulmuş deri ve mukozanın doğrudan temas yoluyla da bulaşabilir.
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Brusella belirtileri nelerdir?
Hastalığın ortalama kuluçka süresi 2 ila 4 haftadır. En sık görülen belirtisi ise ateştir. Bunun yanı sıra gece terlemesi, huzursuzluk, kas ve eklem ağrısı, iştahsızlık, kilo kaybı, uykusuzluk, baş ağrısı, ateşe eşlik edebilir. Kronik hale geçtiği durumlarda kemik, merkezi sinir sistemi ve karaciğer tutulumu da gözlenebilir.
Tedavisi
Brusella, uzun süreli antibiyotik tedavisi gerektirebilir. Kullanılan antibiyotik süresi ve sayısı, hastalığın durumuna göre farklılık gösterir.
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Brusella'dan nasıl korunulur?
Brusella, ciddi komplikasyonları olduğundan ve uzun süreli tedavi gerektirdiği için hastalıktan korunmak adına bazı önlemler alınabilir. Brusella'dan korunmak için:
Kaynağı beli olmayan hayvansal ürünler tüketilmemeli. Süt iyi kaynatılmalı ve pastörize edilmiş süt ürünleri tercih edilmeli. Hayvanlar, hastalığa karşı mutlaka aşılanmalı. Salamura edilmiş peynirler, en az 3 ay bekletilip öyle tüketilmeli. Hayvancılıkla uğraşanlar eldiven ve gerekek durumlarda da koruyucu giysi kullanmalıdır.