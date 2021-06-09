Bronşit nedir, neden olur? Bronşit belirtileri ve tedavisi

Akciğerlere hava taşıyan bu bronş borularının iç yüzünün iltihaplanmasına bronşit denir. Bu rahatsızlığın akut ve kronik olmak üzere iki farklı türü vardır.



En sık görülen türü akut bronşittir ve genellikle 2 yaş altı küçük çocuklarda görülür. Viral patojenler sebebiyle görülen bronşitin ortaya çıkmasında %50 oranında Respiratuvar Sinsisyal Virüs (RSV) etkilidir. Akut bronşit, genel olarak virüs veya bakteri gibi mikropların sebep olduğu enfeksiyonlar veya alerjik reaksiyonlar sebebiyle bronş duvarlarının kalınlaşması ve mukus üretiminin artmasıyla sonuçlanır.



Kronik bronşit ise daha sık sigara içmeye bağlı ortaya çıkar. Kronik bronşitte de bronş duvarları kalınlaşır, mukus artar ama akut bronşit kadar kolay iyileşmez.