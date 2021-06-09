Bronşit nedir, neden olur? Bronşit belirtileri ve tedavisi
Bronşit, her yaştan kişiyi etkileyen bir solunum sistemi rahatsızlığı. Grip ve nezle gibi soğuk algınlığına neden olan virüsler bronşite neden olabilir. Peki bronşit nedir, neden olur? İşte bronşit belirtileri ve tedavisi hakkında bilgiler...
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Dışarıdan solunum yolu ile alınan havayı alvoel keseciklere taşıyan geniş ve orta genişlikteki hava yolları olan bronşların, çeşitli nedenlere bağlı olarak enfekte olması durumuna bronşit denir. Bronşite bağlı olarak hava kesecikleri daralmaya başlar bu durumda akciğer kapasitesi büyük oranda azalır. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kanan Abbaslı, bronşit ile ilgili merak edilenleri anlattı.
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Akciğerlere hava taşıyan bu bronş borularının iç yüzünün iltihaplanmasına bronşit denir. Bu rahatsızlığın akut ve kronik olmak üzere iki farklı türü vardır.
En sık görülen türü akut bronşittir ve genellikle 2 yaş altı küçük çocuklarda görülür. Viral patojenler sebebiyle görülen bronşitin ortaya çıkmasında %50 oranında Respiratuvar Sinsisyal Virüs (RSV) etkilidir. Akut bronşit, genel olarak virüs veya bakteri gibi mikropların sebep olduğu enfeksiyonlar veya alerjik reaksiyonlar sebebiyle bronş duvarlarının kalınlaşması ve mukus üretiminin artmasıyla sonuçlanır.
Kronik bronşit ise daha sık sigara içmeye bağlı ortaya çıkar. Kronik bronşitte de bronş duvarları kalınlaşır, mukus artar ama akut bronşit kadar kolay iyileşmez.
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Bronşit belirtileri nelerdir?
Ateş, Burun tıkanıklığı, Boğaz ağrısı, Baş ağrısı, Yeşil veya sarı balgam, İştahsızlık, Soluk almada zorluk çekme, Nefes alırken hırıltı duyulması.
Kronik bronşitte akut bronşitten farklı olarak ise şu belirtiler görülebilir;
Sürekli yorgun hissetme, Sürekli tekrarlayan şiddetli akciğer enfeksiyonları, Nefes darlığı, Düşük oksijen seviyesine bağlı olarak ciltte mavileşme, morarma.
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Bronşit neden olur?
Akut bronşitin oluşmasının en önemli sebebi grip ve nezle gibi soğuk algınlığına neden olan virüslerdir. Viral ve bakteriyel sebeple oluşan akut bronşit bulaşıcıdır.
İnfluenza A ve B, parainfluenza, koronavirüs (tip1-3), rinovirüs, respiratuar sinsisyal virüs ve insan metapnömovirus sık karşılaşılan faktörlerdir.
Kronik bronşitin en önemli sebebi ise sigara içmek ve sigara dumanına uzun süre maruz kalmaktır. Aynı zamanda yoğun hava kirliliği olan bölgelerde yaşamak ve kimyasal maddelerle ilgili fabrikalarda çalışmak da önemli risk faktörleridir.
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Bronşit tedavisi
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Nafiz Karagözoğlu, bronşit tedavisiyle ilgili önemli bilgiler verdi.
Akut bronşit genellikle herhangi bir kalıcı hasara neden olmadan iyileşebilir.Bronşit tedavisi için hastalarda görülen bulgulara yönelik şikayetlerin tedavisi yapılır.Ateş düşürücüler ve ağrı kesiciler, öksürük kesici şuruplar,balgam parçalayıcı şuruplar,alerji azaltan ilaçlar bronşitin şikayetlerini azaltmada kullanılır.bu tedavilerin hangisinin hastaya uygun olduğunu komşular, eczanedeki çalışan yakınlarımız değil Doktorlar karar verir.Tam ve doğru yapılmayan tedaviler kronik Bronşit, Zatüree başta olmak üzere farklı hastalıklara neden olabilir.
Sigara içen hasta mutlaka sigaraya ara vermelidir bırakabiliyorsa bırakmalıdır.Bronşit tedavisinde antibiyotik kullanımı kişiye göre doktor tarafından belirlenir.Tedavi süresi hastalığın şiddetine göre 5-14 gündür.Ek olarak antiviral ilaçlar influenza için kullanılır.
Enfeksiyonel akut bronşit tedavisinde ana amaç belirtilerin hafifletilmesidirEskiden akut bronşit tedavisinde kullanılan antibiyotikler günümüzde etkisi kaybetmiştir.Tedavisinde kuru öksürük, balgam gibi belirtilerin mümkün olduğunca hafifletilerek hastanın rahatlaması hedeflenir.Dinlenmek ve bol sıvı almak akut bronşitin iyileşme süresini kısaltır.