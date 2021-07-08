Bronşit nedir? Bronşit belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilenler
Bronşit, sık karşılaşılan solunum sistemi rahatsızlıklarından biri. Özellikle de kış ve ilkbahar mevsimlerinde meydana gelebiliyor. Peki bronşit nedir? İşte bronşit belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilenler
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Soluk Borusunun Ses tellerinin olduğu Larenks bölgesinden itibaren Alt Solunum Yolları başlar. Burundan aldığımız oksijenli havayı Akciğer Alveollerine taşıyan borulara bronş denir. Günlük hayatta en sık karışılaşılan solunum sistemi hastalıklarının başında da bronşitin geldiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Nafiz Karagözoğlu, bronşit belirtileri ve tedavisini anlattı.
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Akciğerlere hava taşıyan bu bronş borularının iç yüzünün iltihaplanmasına bronşit denir. Bronşitin akut ve kronik olarak iki farklı türü vardır.
Akut bronşit genellikle grip, kızamık, boğmaca veya tifo gibi hastalıklar sırasında görülür. Akut kısa sürede başlar ve tedavi olur.
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Kronik bronşit daha ciddi ve uzun süren bir iltihaplanmadır. Tedavi edilmeyen veya tekrarlayan bronşite, kronik bronşit denir. Tedavi edilmezse tekrarlayan şikayetler ve tüm bedeni ilgilendiren yeni, ek hastalıklara neden olur.
Sigara içenlerde, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda, alerjisi olanlarda kronik bronşit sık görülür. Geç ve güç tedavi edilir. Bronşitte öksürükle birlikte gelen balgam şeffaf, tükürük benzeri veya sarı yeşil olabilir. Sebep olan mikroplara göre bu renk değişir.
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Bronşit belirtileri nelerdir?
Geçmeyen öksürük, Nefes darlığı Hırıltılı Solunum Balgam (genellikle şeffaf, berrak, bazen gri veya yeşil olabilir) Göğüs rahatsızlığı ve ağrısı Hafif ateş, üşüme ve ürperme Yorgunluktur.
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Akut bronşit belirtileri
Geçmeyen öksürük: Bronşitin neden olduğu öksürük bazen kuru olmakla birlikte genellikle balgamla birlikte görülür.Bronşit öksürüğü yoğun ve şiddetlidir.Nadir de olsa öksürüğün şiddeti yüzünde hastanın bayıldığı durumlar yaşanmaktadır.Akut bronşite neden olan iltihap tedavi edilse dahi kuru öksürük günlerce sürebilir.
Hırıltılı Solunum: Akciğerlere hava giriş çıkışını sağlayan boruların (bronşlar) iltihap veya balgam nedeniyle daralmasıkişinin hırıltılı nefes alıp vermesine yol açar.Aynı nedenden ötürü nefes darlığı yaşanabilir.
Balgamın Rengi: Balgam genellikle şeffaftır.Ancak sarı, sarımsı gri ve yeşil renkte olabilir.Çok nadir olarak kanlı olarak görülebilir.Daha çok kronik bronşitte görülen sarı, gri ve yeşil balgam zatürre, akciğer apsesi, bronşektazinin bir belirtisi olabilir.
Diğer Belirtiler: Hasta öksürüğe ve enfeksiyona bağlı olarak halsiz düşebilir.Hafif ateş ve ara ara ürperme yaşanabilir.Öksürük göğüs bölgesinde rahatsızlık ve ağrıya yol açar.
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Kronik bronşit belirtileri
Yukarıdaki akut bronşit belirtilerine ek olarak kronik bronşitte öksürük aylarca (en az 3 ay) sürebilir. Genellikle her yıl tekrar eder.Öksürük sabahları, nemli havalarda ve kış aylarında artabilir. KOAH ve ASTIM ismiyle bilinen hastalıklar da bronşit tipleridir.
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Bronşit nasıl tedavi edilir?
Akut bronşit genellikle herhangi bir kalıcı hasara neden olmadan iyileşebilir. Bronşit tedavisi için hastalarda görülen bulgulara yönelik şikayetlerin tedavisi yapılır. Ateş düşürücüler ve ağrı kesiciler, öksürük kesici şuruplar,balgam parçalayıcı şuruplar,alerji azaltan ilaçlar bronşitin şikayetlerini azaltmada kullanılır. Bu tedavilerin hangisinin hastaya uygun olduğunu komşular, eczanedeki çalışan yakınlarımız değil doktorlar karar verir. Tam ve doğru yapılmayan tedaviler kronik Bronşit, Zatüree başta olmak üzere farklı hastalıklara neden olabilir.
Sigara içen hasta mutlaka sigaraya ara vermelidir bırakabiliyorsa bırakmalıdır.Bronşit tedavisinde antibiyotik kullanımı kişiye göre doktor tarafından belirlenir.Tedavi süresi hastalığın şiddetine göre 5-14 gündür.Ek olarak antiviral ilaçlar influenza için kullanılır.
Enfeksiyonel akut bronşit tedavisinde ana amaç belirtilerin hafifletilmesidir. Eskiden akut bronşit tedavisinde kullanılan antibiyotikler günümüzde etkisi kaybetmiştir. Tedavisinde kuru öksürük, balgam gibi belirtilerin mümkün olduğunca hafifletilerek hastanın rahatlaması hedeflenir. Dinlenmek ve bol sıvı almak akut bronşitin iyileşme süresini kısaltır.