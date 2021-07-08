Bronşit nedir? Bronşit belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilenler

Akut bronşit belirtileri Geçmeyen öksürük: Bronşitin neden olduğu öksürük bazen kuru olmakla birlikte genellikle balgamla birlikte görülür.Bronşit öksürüğü yoğun ve şiddetlidir.Nadir de olsa öksürüğün şiddeti yüzünde hastanın bayıldığı durumlar yaşanmaktadır.Akut bronşite neden olan iltihap tedavi edilse dahi kuru öksürük günlerce sürebilir.



Hırıltılı Solunum: Akciğerlere hava giriş çıkışını sağlayan boruların (bronşlar) iltihap veya balgam nedeniyle daralmasıkişinin hırıltılı nefes alıp vermesine yol açar.Aynı nedenden ötürü nefes darlığı yaşanabilir.



Balgamın Rengi: Balgam genellikle şeffaftır.Ancak sarı, sarımsı gri ve yeşil renkte olabilir.Çok nadir olarak kanlı olarak görülebilir.Daha çok kronik bronşitte görülen sarı, gri ve yeşil balgam zatürre, akciğer apsesi, bronşektazinin bir belirtisi olabilir.



Diğer Belirtiler: Hasta öksürüğe ve enfeksiyona bağlı olarak halsiz düşebilir.Hafif ateş ve ara ara ürperme yaşanabilir.Öksürük göğüs bölgesinde rahatsızlık ve ağrıya yol açar.