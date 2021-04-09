Brezilya cevizi nedir, nelere iyi gelir? İşte Brezilya cevizinin faydaları

Brezilya cevizinin, tiroid bezlerinin daha etkili çalışmasına yardımcı olduğu yönünde araştırmalar da mevcut. Çünkü, içeriğinde yüksek oranda selenyum bulunuyor ve selenyum da vücudun daha düzgün çalışmasına yardımcı oluyor ve enerji sağlıyor. Yapılan araştırmalara göre, bağışıklık sisteminin düzgün çalışabilmesi için selenyuma ihtiyaç vardır ve Brezilya cevizinde de yüksek miktarda bulunmaktadır.



Bağışıklığı güçlendirici etkisi olan selenyum, Brezilya cevizinde bol miktarda bulunur. Brezilya cevizi de bu özelliği sayesinde bağışıklığa katkıda bulunur. Bu besinin en önemli faydalarından biri de kalp için yararları. Bu faydalarda Brezilya cevizinde bulunan doymamış yağ asitlerinden geliyor. Bu sayede kan akışını dengeliyor, kalp damarlarının tıkanmasını engelliyor. Düzenli tüketimde ise kalp krizi gibi ciddi kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltıyor.