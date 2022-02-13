Bozanın faydaları nelerdir, neyden yapılır? İşte, ev yapımı boza tarifi

Boza neyden yapılır?

Boza, darı irmiği, su ve şekerden üretilen bir kış içeceğidir. Türkiye'de genellikle darıdan yapılan boza, başka ülkelerde yapıldığı yerin başlıca ürününe göre mısır, arpa, çavdar, yulaf, buğday, kara buğday, arnavutdarısı, gernik gibi tahılların unu, bazen de pirinç ve ekmek, nadir olarak da kenevir unu ve karamuk mayalandırılarak yapılır.