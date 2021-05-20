Boyun tutulmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Boyun tutulması için evde uygulanabilecek egzersizler

Boyun tutulmasına evde neler yapılabilir? Boyun tutulmasına evde uygulayabileceğimiz iyi gelen bazı öneriler vardır. Bunlardan ilki ve en önemlisi dinlenmedir. Her dokumuzun yenilenmek ve iyileşmek için belli bir zamana ihtiyacı vardır. Özellikle ilk iki gün çok önemlidir. Bu iki gün boynu zorlayacak veya yoracak eylemlerden ve durumlardan kaçınılmalıdır.



Bölgeye soğuk ya da sıcak uygulamak da faydalı bir yöntemdir. Boyun tutulmasında enflamasyonun en fazla olduğu dönem 24-48. saatler arasıdır. Bu dönemde özellikle soğuk uygulanması enflamazsyonu azaltarak ağrıyı azaltabilir. Sıcak uygulama ise gerilen kasları gevşeteceği için daha çok tercih edilir. İki yöntem dönüşümlü olarak uygulanabileceği gibi kişi hangisinden daha fazla fayda alıyorsa sadece onu da uygulayabilir.



Vücuda oksijen ne kadar çok girerse iyileşme hızı o kadar artar. O yüzden yürüyüş gibi oksijen alınımını arttıran hafif egzersizler yararlıdır. Ama ağır tempolu bir spor veya egzersiz yapılırsa daha kötü olacaktır. Esneme hareketleri de boyunun hareket kabiliyetini arttıracağı için yararlıdır ama bu esneme hareketleri ve egzersizler için en iyi yaklaşım bir FTR (fizik tedavi ve rehabilitasyon) uzmanından öğrenmektir.



Boyun tutulması bir hafta içinde kendiliğinden geçen bir sakatlıktır ama geçmiyorsa ya da çok sık bu durum yaşanıyorsa bir FTR uzmanına gidilmelidir. Uzman doktor duruma bağlı fizik tedavi, çeşitli ilaçlar, elektriksel sinir uyarımı, ameliyat gibi yolları tercih edebilir.