Boyun kireçlenmesi belirtileri nelerdir, boyun kireçlenmesine ne iyi gelir? Boyun kireçlenmesine iyi gelen bitkisel yöntemler
Günümüz yoğun yaşam koşulları, teknolojiye olan bağımlılık ve daha pek çok nedenle boyun kireçlenmesi sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Genellikle orta yaş ve üstü kişilerde gözlemlenen boyun kireçlenmesinde tedavi yoluna gidilmediği taktirde hareket yeteneği kaybı gibi ciddi problemleri beraberinde getirebilir. Peki çağımızın en sık rastlanan sorunu olan boyun kireçlenmesi belirtileri nelerdir, boyun kireçlenmesine ne iyi gelir? İşte, boyun kireçlenmesine iyi gelen bitkisel yöntemler…
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Uzun çalışma saatleri, duruş bozuklukları ve bilgisayar karşısında çok vakit geçirme gibi nedenlerle günümüzde en sık karşılaşılan sağlık problemlerinden biri boyun kireçlenmesidir. Boyun kireçlenmesinin sebep olduğu şikayetleri azaltmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için deneyebileceğiniz boyun kireçlenmesine iyi gelen bitkisel yöntemleri derledik.
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Uzun çalışma saatleri, duruş bozuklukları ve bilgisayar karşısında çok vakit geçirme gibi nedenlerle günümüzde en sık karşılaşılan sağlık problemlerinden biri boyun kireçlenmesidir. Boyun kireçlenmesinin sebep olduğu şikayetleri azaltmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için deneyebileceğiniz boyun kireçlenmesine iyi gelen bitkisel yöntemleri derledik.
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Boyun kireçlenmesi neden olur?
Boyun kireçlenmesi duruş bozukluğu, bilgisayar başında çok zaman geçirme, düşme ve çeşitli sakatlıklar nedeniyle meydana gelebilir. Yapılan ani ve sert hareketlerin yanı sıra an duruş bozukluğunda uzun süre vakit geçirme de boyun kireçlenmesinin en yaygın nedenleri arasındadır.
Boyun kireçlenmesinde görülen en belirgin şikayet ise ağrıdır. Boyundan başlayıp, omuz, ense ve kürek kemiğini dahi etkileyen bir ağrı söz konusu olur. Ağrıya sertlik, başka bir deyişle şişlik de eşlik edebilir. Ağrı ve sertlik genellikle sabahları rahatsız edici boyutta olabilir.
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Boyun kireçlenmesi belirtileri nelerdir?
Az önce de belirttiğimiz gibi, şiddetli boyun ağrısı boyun kireçlenmesinin en belirgin belirtilerindendir. Bunun yanında baş ağrısı, kolda ve omuzda uyuşma şeklinde de belirti gösterebilir. Bunların yanında sıklıkla görülen bazı belirtileri şu şekilde sıralayabiliriz:
Boyun bölgesinde kas spazmı
Hareket ettikçe kötüleşen boyun ağrısı
Sırt ve omuzlarda kas spazmları veya ağrıları
Boyunda hissedilen sertlik
Boyunda hareket kısıtlılığı
Eklemlerde şişme
Uyku sorunları
Kulaklarda çınlama
Yorgunluk ve halsizlik
Asabiyet ve aşırı sinir
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Boyun Kireçlenmesine İyi Gelen Bitkisel Yöntemler: Yeşil Çay
Düzenli olarak yeşil çay içmek kireçlenmeye bağlı olarak meydana gelen eklem ağrılarını azaltır, bölgedeki şişlikleri yok eder.
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Boyun Kireçlenmesine İyi Gelen Bitkisel Yöntemler: Aloe Vera
Boyun kireçlenmesine doğal çözüm konusunda akla gelen bitkilerden biri de aloe veradır. Aloe vera yağını masaj yoluyla kireçlenmeden etkilenen boyun bölgesine uygulamak bu bölgedeki ağrıları dindirir.
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Boyun Kireçlenmesine İyi Gelen Bitkisel Yöntemler: Zencefil
Her derde deva zencefil, boyun kireçlenmesinde de oldukça etkili. Her gün düzenli olarak tüketeceğiniz zencefil çayı kireçlenmenin sebep olduğu ağrıyı ve şişliği azaltır.
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Boyun Kireçlenmesine İyi Gelen Bitkisel Yöntemler: Okaliptüs Yağı
Okaliptüs yaprağından ve bitkisinden elde edilen okaliptüs yağı, kireçlenme nedeniyle oluşan şişliğe iyi gelir. Boynunuzu ılık su ile yıkadıktan sonra okaliptüs yağını masaj yoluyla bölgeye uygulayabilirsiniz. Boyundaki şişlik inene kadar bu yöntemi düzenli olarak uygulayabilirsiniz.