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Sağlık
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 05 Mayıs 2021 - 12:42 | 

Boyun kireçlenmesi belirtileri nelerdir, boyun kireçlenmesine ne iyi gelir? Boyun kireçlenmesine iyi gelen bitkisel yöntemler

Günümüz yoğun yaşam koşulları, teknolojiye olan bağımlılık ve daha pek çok nedenle boyun kireçlenmesi sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Genellikle orta yaş ve üstü kişilerde gözlemlenen boyun kireçlenmesinde tedavi yoluna gidilmediği taktirde hareket yeteneği kaybı gibi ciddi problemleri beraberinde getirebilir. Peki çağımızın en sık rastlanan sorunu olan boyun kireçlenmesi belirtileri nelerdir, boyun kireçlenmesine ne iyi gelir? İşte, boyun kireçlenmesine iyi gelen bitkisel yöntemler…

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Uzun çalışma saatleri, duruş bozuklukları ve bilgisayar karşısında çok vakit geçirme gibi nedenlerle günümüzde en sık karşılaşılan sağlık problemlerinden biri boyun kireçlenmesidir. Boyun kireçlenmesinin sebep olduğu şikayetleri azaltmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için deneyebileceğiniz boyun kireçlenmesine iyi gelen bitkisel yöntemleri derledik.

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Uzun çalışma saatleri, duruş bozuklukları ve bilgisayar karşısında çok vakit geçirme gibi nedenlerle günümüzde en sık karşılaşılan sağlık problemlerinden biri boyun kireçlenmesidir. Boyun kireçlenmesinin sebep olduğu şikayetleri azaltmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için deneyebileceğiniz boyun kireçlenmesine iyi gelen bitkisel yöntemleri derledik.

3Boyun kireçlenmesi neden olur

Boyun kireçlenmesi neden olur?

Boyun kireçlenmesi duruş bozukluğu, bilgisayar başında çok zaman geçirme, düşme ve çeşitli sakatlıklar nedeniyle meydana gelebilir. Yapılan ani ve sert hareketlerin yanı sıra an duruş bozukluğunda uzun süre vakit geçirme de boyun kireçlenmesinin en yaygın nedenleri arasındadır.

Boyun kireçlenmesinde görülen en belirgin şikayet ise ağrıdır. Boyundan başlayıp, omuz, ense ve kürek kemiğini dahi etkileyen bir ağrı söz konusu olur. Ağrıya sertlik, başka bir deyişle şişlik de eşlik edebilir. Ağrı ve sertlik genellikle sabahları rahatsız edici boyutta olabilir.

4Boyun kireçlenmesi belirtileri nelerdir

Boyun kireçlenmesi belirtileri nelerdir?

Az önce de belirttiğimiz gibi, şiddetli boyun ağrısı boyun kireçlenmesinin en belirgin belirtilerindendir. Bunun yanında baş ağrısı, kolda ve omuzda uyuşma şeklinde de belirti gösterebilir. Bunların yanında sıklıkla görülen bazı belirtileri şu şekilde sıralayabiliriz:

Boyun bölgesinde kas spazmı

Hareket ettikçe kötüleşen boyun ağrısı

Sırt ve omuzlarda kas spazmları veya ağrıları

Boyunda hissedilen sertlik

Boyunda hareket kısıtlılığı

Eklemlerde şişme

Uyku sorunları

Kulaklarda çınlama

Yorgunluk ve halsizlik

Asabiyet ve aşırı sinir

5Boyun Kireçlenmesine İyi Gelen Bitkisel Yöntemler: Yeşil Çay

Boyun Kireçlenmesine İyi Gelen Bitkisel Yöntemler: Yeşil Çay

Düzenli olarak yeşil çay içmek kireçlenmeye bağlı olarak meydana gelen eklem ağrılarını azaltır, bölgedeki şişlikleri yok eder.

6Boyun Kireçlenmesine İyi Gelen Bitkisel Yöntemler: Aloe Vera

Boyun Kireçlenmesine İyi Gelen Bitkisel Yöntemler: Aloe Vera

Boyun kireçlenmesine doğal çözüm konusunda akla gelen bitkilerden biri de aloe veradır. Aloe vera yağını masaj yoluyla kireçlenmeden etkilenen boyun bölgesine uygulamak bu bölgedeki ağrıları dindirir.

7Boyun Kireçlenmesine İyi Gelen Bitkisel Yöntemler: Zencefil

Boyun Kireçlenmesine İyi Gelen Bitkisel Yöntemler: Zencefil

Her derde deva zencefil, boyun kireçlenmesinde de oldukça etkili. Her gün düzenli olarak tüketeceğiniz zencefil çayı kireçlenmenin sebep olduğu ağrıyı ve şişliği azaltır.

8Boyun Kireçlenmesine İyi Gelen Bitkisel Yöntemler: Okaliptüs Yağı

Boyun Kireçlenmesine İyi Gelen Bitkisel Yöntemler: Okaliptüs Yağı

Okaliptüs yaprağından ve bitkisinden elde edilen okaliptüs yağı, kireçlenme nedeniyle oluşan şişliğe iyi gelir. Boynunuzu ılık su ile yıkadıktan sonra okaliptüs yağını masaj yoluyla bölgeye uygulayabilirsiniz. Boyundaki şişlik inene kadar bu yöntemi düzenli olarak uygulayabilirsiniz.

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