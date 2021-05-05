Boyun kireçlenmesi belirtileri nelerdir, boyun kireçlenmesine ne iyi gelir? Boyun kireçlenmesine iyi gelen bitkisel yöntemler

Boyun kireçlenmesi neden olur? Boyun kireçlenmesi duruş bozukluğu, bilgisayar başında çok zaman geçirme, düşme ve çeşitli sakatlıklar nedeniyle meydana gelebilir. Yapılan ani ve sert hareketlerin yanı sıra an duruş bozukluğunda uzun süre vakit geçirme de boyun kireçlenmesinin en yaygın nedenleri arasındadır.



Boyun kireçlenmesinde görülen en belirgin şikayet ise ağrıdır. Boyundan başlayıp, omuz, ense ve kürek kemiğini dahi etkileyen bir ağrı söz konusu olur. Ağrıya sertlik, başka bir deyişle şişlik de eşlik edebilir. Ağrı ve sertlik genellikle sabahları rahatsız edici boyutta olabilir.