Boyun fıtığı nedir, neden olur? Boyun fıtığı belirtileri ve tedavisi

Boyun fıtığı tedavisi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Yasemin Soytürk Özseren de boyun fıtığı tedavisi ile ilgili önemli bilgiler verdi.



Tedavide hastanın eğitimi, aktivite modifikasyonu, ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar ile ağrının giderilmesi ilk basamaktır.



Tekrarlayıcı ağır kaldırmalardan kaçınılmalıdır. Isı tedavisi ağrıyı hafifletmek ve kas gevşemesini sağlamak amacıyla sıklıkla kullanılır. Günde iki kez 30 dakikaya kadar yüzeysel sıcak uygulama yapılabilir. Cihazlı fizik tedavi 14-20 seans arasında önerilir. Boyunluk erken dönemde hastanın rahat etmesini kolaylaştırır. Boyunluk kullanımı sınırlı olmalıdır. 3 günden daha uzun kullanımlar boyun kaslarında zayıflamaya neden olur.



Fizik tedavide manuel terapi uygulanabilir. Ellerle boyun bölgesine itme, germe, çekme hareketleri yapılır. Manuel terapi seansları 3-8 arasında değişmektedir. Manuel tedavi ellerle yapılan bir tedavi olup masaj ile hiç ilgisi yoktur. Amerika’da ve çoğu Avrupa ülkesinde sıklıkla kullanılan bir tedavi yöntemidir.



Boyun omur çevresindeki kasların güçlendirilmesi ağrıyı azaltmak, işlevleri en üst düzeye çıkarmak ve fıtığın ilerlemesini ve tekrarlamasını önlemek için çok önemlidir. Omurga esnekliğinin yeniden kazandırılması ve postür (duruş şekliniz) eğitimi şarttır.