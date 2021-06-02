Boyun fıtığı nedir, neden olur? Boyun fıtığı belirtileri ve tedavisi
Boyun ağrısı günlük hayatta sık karşılaşılan durumlardan biri. Üç kişiden biri hayatı boyunca en az bir defa boyun ağrısı ile karşılaşabiliyor. Boyun ağrısı sebeplerinin birçoğu kas iskelet sistemi ile ilgilidir. En sık nedenlerin başında da boyun fıtığı bulunur. Peki boyun fıtığı nedir, neden olur? İşte boyun fıtığı belirtileri ve tedavisi...
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Boyun ağrısı günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Boyun bölgesinde kemikler dışında kaslar, kemikleri tutan eklemler, bağ dokuları da vardır. Bunların yıpranmasına bağlı olarak da şikayetler ortaya çıkmaktadır. Ancak her boyun ağrısı boyun fıtığı değildir. Boyun fıtıklarının en çok 30-40’lı yaşlarda görülebildiğini belirten Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Şevki Gök, konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.
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Boyun fıtığı neden olur?
Boyun, omur kemikleri ile birlikte her ili kemik arasında bulunan diskler vücudun postürünü sağlayan yapılardır. Yaşlanma ile birlikte disklerin içindeki sıvı içeriği azalır ve diskler yıpranır. Boyuna binen ani yükler, ani hareketler ile disk yırtılır ve fıtıklaşır.
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Boyun fıtığı belirtileri
Boyun fıtığı, fıtığın yerine, hastalığın süresine ve ciddiyetine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.
Boyun fıtığında; - Boyunda ve kollara vuran ağrı, - Sırtta her iki kürek kemiği arasında ağrı,- Fıtığın etkilediği sinire bağlı olarak uyuşmalar ve ileri dönemde ciddi sinir hasarına bağlı güç kayıpları görülebilmektedir.
Bu şikayetler tek tek görülebileceği gibi, hepsi de bir arada olabilir.
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Boyun fıtığı tedavisi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Yasemin Soytürk Özseren de boyun fıtığı tedavisi ile ilgili önemli bilgiler verdi.
Tedavide hastanın eğitimi, aktivite modifikasyonu, ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar ile ağrının giderilmesi ilk basamaktır.
Tekrarlayıcı ağır kaldırmalardan kaçınılmalıdır. Isı tedavisi ağrıyı hafifletmek ve kas gevşemesini sağlamak amacıyla sıklıkla kullanılır. Günde iki kez 30 dakikaya kadar yüzeysel sıcak uygulama yapılabilir. Cihazlı fizik tedavi 14-20 seans arasında önerilir. Boyunluk erken dönemde hastanın rahat etmesini kolaylaştırır. Boyunluk kullanımı sınırlı olmalıdır. 3 günden daha uzun kullanımlar boyun kaslarında zayıflamaya neden olur.
Fizik tedavide manuel terapi uygulanabilir. Ellerle boyun bölgesine itme, germe, çekme hareketleri yapılır. Manuel terapi seansları 3-8 arasında değişmektedir. Manuel tedavi ellerle yapılan bir tedavi olup masaj ile hiç ilgisi yoktur. Amerika’da ve çoğu Avrupa ülkesinde sıklıkla kullanılan bir tedavi yöntemidir.
Boyun omur çevresindeki kasların güçlendirilmesi ağrıyı azaltmak, işlevleri en üst düzeye çıkarmak ve fıtığın ilerlemesini ve tekrarlamasını önlemek için çok önemlidir. Omurga esnekliğinin yeniden kazandırılması ve postür (duruş şekliniz) eğitimi şarttır.