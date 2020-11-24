Boyun ağrısına ne iyi gelir? İşte uzmanından tavsiyeler…

Omuriliğin başlangıç kısmı olan botun omurları, omuriliğinin en hareketli kısmıdır. Bu yüzden altta yatan bir tıbbi ya da oluşan mekanik bir neden bu ağrıyı oluşturabilir. Boyun ağrıları akut gelişebilir yani ani başlayıp kısa sürede sona erebilir. Bu yüzden hasta ağrı geçti diye önemsemez ama alışkanlığını da değiştirmeyeceği için tekrarlanabilir ve hatta uzun süreçli bir hal bile alabilir. Kronik ağrılar arasında 2. sırada yer alan boyun ağrısı kadınlarda daha sık görülür. En çok 50 yaş civarında artan boyun ağrısı toplumumuzun 1/3’ünde görülmektedir.