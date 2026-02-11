Botoks ve dolguya alternatif: Sıvı yüz germe! Yüzünüzü doğal yolla canlandırmanın yolu

EN SIK KULLANILAN BİYOSTİMÜLAN İÇERİKLER NELER?

Dr. Leyla Elmas, şu bilgilerin altını çizdi;

1- PLLA (Poli-L-Laktik Asit): Uzun yıllardır tıpta kullanılan güvenli bir maddedir. Fibroblastları aktive ederek tip I kolajen üretimini uyarır. Buna ek olarak, uygulandığı bölgede yağ dokusunun kalitesini ve hacmini de destekleyici etkisi olduğu gösterilmiştir. Etkisi nispeten yavaş başlar, genellikle 4-6 hafta içinde belirginleşir; ancak oldukça uzun etkilidir ve etkisi yaklaşık 2 yıla kadar devam eder.

2- Kalsiyum Hidroksiapatit (CaHA): Mikroskobik kalsiyum kristallerinden oluşur. Cilt altına yerleştiğinde kolajen liflerinin tutunabileceği bir iskelet oluşturur. Bu sayede cilt dokusu güçlenir, elastikiyet artar, gözenek görünümü azalır. Özellikle yanak ve çene hattında etkileyicidir.