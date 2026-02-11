Botoks ve dolguya alternatif: Sıvı yüz germe! Yüzünüzü doğal yolla canlandırmanın yolu

PEKİ BOTOKSA DA DEVAM EDİLECEK Mİ?
“Burada önemli bir noktayı özellikle vurgulamak gerekir” diyen Dr. Leyla Elmas, şöyle devam etti:
Üst yüz kırışıklıkları için botokstan vazgeçmiyoruz.
Kaş arası, alın ve göz çevresindeki (kaz ayağı) mimik kırışıklıkları, kas hareketlerine bağlı olduğu için bu bölgelere sıvı yüz germe içerikleri uygulanmaz.
Bu alanlarda etkili ve doğru yaklaşım botoks uygulamalarıdır ve bu tedavilerle yolumuza devam ediyoruz.
Sıvı yüz germe ise daha çok alt ve orta yüz bölgesindeki gevşeme, sarkma ve cilt kalitesi kaybı için tercih edilir.