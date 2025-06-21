Botoks alarmı! Felç belirtileriyle hastanelik oldular… Konuşamıyor, yutkunamıyor, gözlerini açamıyorlardı

ESTETİK UYGULAMALARDA KAYIT DIŞI PAZAR BÜYÜYOR

İngiltere'de kozmetik işlemlere olan ilginin arttığı bilinse de, bu işlemlerin ne kadar yaygın olduğuna dair resmi bir veri bulunmuyor. Bunun temel sebebi ise, botoks ve benzeri estetik uygulamaların pek çok kişi tarafından yasal olarak, fakat tıbbi yeterlilik olmadan yapılabilmesi. Aslında benzer durum Avrupa’nın pek çok ülkesinde de görülüyor.

