Botoks alarmı! Felç belirtileriyle hastanelik oldular… Konuşamıyor, yutkunamıyor, gözlerini açamıyorlardı

Ele geçirilen ürünlerin bazılarının soğuk zincirle son kullanıcıya ulaşması gerekirken, sağlıksız ortamlarda tutulduğu ifade edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘insan sağlığını tehlikeye düşürmek’ ve ‘kaçakçılık’ suçlarından adli işlem başlatıldı.

Uzmanlar, bu alandaki düzenlemelerin sıkılaştırılması gerektiğini belirtiyor. Halk sağlığı açısından risk teşkil eden bu uygulamaların yalnızca lisanslı ve deneyimli sağlık profesyonelleri tarafından yapılması gerektiğini söylüyorlar.



