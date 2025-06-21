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Botoks alarmı! Felç belirtileriyle hastanelik oldular… Konuşamıyor, yutkunamıyor, gözlerini açamıyorlardı

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#Botulizm#Botulizm Belirtileri#Botoks
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 09:06

İngiltere’de botoks yaptıran en az 14 kişi, yutma güçlüğü, peltek konuşma ve görme bozuklukları gibi ciddi nörolojik semptomlarla hastanelik oldu. Uzmanlar, vakaların ölümcül olabilen botulizmle ilişkili olabileceğini söylüyor. Ancak tehlike çok daha büyük!